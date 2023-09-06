"الفجر" تعزي الإعلامي أحمد شوبير في وفاة خالته

تنعى أسرة تحرير بوابة “الفجر” الإلكترونية، وجميع العاملين بها، الكابتن والإعلامي أحمد شوبير، في وفاة خالته، داعين الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتتمنى أسرة التحرير وجميع العاملين في "الفجر"، للكابتن شوبير والعائلة الفاضلة، الصبر والسلوان، في وفاة فقيدتهم سائلين الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والمغفرة.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، أول الحضور إلى مسجد الشيخ إسماعيل الكنيسي، الاثنين الماضي 4 سبتمبر 2023 من أجل أداء صلاة الجنازة على خالته وتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

وحرص عدد كبير من أهالي قرية شبرا النملة في مدينة طنطا، على تقديم واجب العزاء إلى أحمد شوبير في أثناء الاستعداد من أجل أداء صلاة الجنازة على جثمان خالته الراحلة.

ورحلت عن عالمنا، الأحد الماضي، خالة الإعلامي أحمد شوبير مساء الأحد 3 سبتمبر 2023، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.