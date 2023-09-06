الكرة الذهبية 2023.. كشف النقاب عن الفائز بالجائزة

ينتظر عشاق كرة القدم فى العالم حفل الكرة الذهبية 2023 من أجل اختيار أفضل لاعب فى العالم هذا العام، والتي يتنافس عليها أبرز اللاعبين، وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي نجح في قيادة الأرجنتين لتحقيق بطولة كأس العالم 2022، والتي أقيمت في قطر.

ويتنافس النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي المتوج بالثلاثية مع ناديه، كما حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستعلن مجلة فرانس فوتبول عن المرشحين للفوز بجوائزها، الكرة الذهبية “أفضل لاعب”، وجائزة ياشين “أفضل حارس” وجائزة كوبا “أفضل لاعب شاب”.

وتعد الكرة الذهبية جائزة كرة قدم سنوية تقدمها مجلة الأخبار الفرنسية فرانس فوتبول منذ عام 1956.

بين عامي 2010 و2015، بموجب اتفاقية مع الفيفا، تم منح الجائزة تم دمجها مؤقتًا مع جائزة أفضل لاعب في العالم من (تأسست عام 1991) والمعروفة باسم كرة فيفا الذهبية. وانتهت هذه الشراكة في عام 2016، وعادت الجائزة إلى الكرة الذهبية، بينما عاد أيضًا إلى جائزته السنوية المنفصلة أفضل لاعب.

موعد حفل الكرة الذهبية 2023

ويقام حفل الكرة الذهبية في 30 من أكتوبر المقبل، بمدينة باريس الفرنسية وذلك بحسب لما أعلنته مجلة فرانس فوتبول بمشاركة أفضل اللاعبين في العالم.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

من المقرر أن تنقل فعاليات حفل الكرة الذهبية، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث فعاليات هذا الحفل الأضخم في العالم، وذلك عبر شاشة قناة bein sports الإخبارية المفتوحة