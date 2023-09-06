بعد حكم حبسها.. براءة الفنانة إيمي سالم من قضية تبديد إيصال أمانة

قضت محكمة مستأنف أكتوبر، جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، ببراءة الفنانة إيمي سالم، من حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد إيصال أمانة بقيمة مليون و950 ألف جنيه.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود يحيى، وعضوية المستشارين أحمد هشام، ومحمد سراج، وأمانة سر محمود عبد الرحيم، وزكريا مبسوط.

ويذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قد قضت في وقت سابق بحبس الفنانة إيمان سالم، غيابيًا بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة تبديد إيصال أمانة بقيمة مليون و950 ألف جنيه.

وكان 4 محامون قدموا بلاغا ضد الفنانة إيمي سالم، وأقاموا ضدها دعوى اتهموها فيها بتبديد إيصال أمانة.

وقالت الفنانة إيمي سالم، في جلسة يونيو الماضي بأنها ليس لها علاقة بـ المحامين المذكورين اسمائهم في التوكيلات المقدمة، والتي تم إثباتها أمام المحكمة بأنها مزورة.

وقد طلب المستشار محمود أبو طالب المحامي بالنقض والدستورية العليا، في جلسة شهر يونيو الماضي بالتصاريح من المحكمة عما إذا كانت التوكيلات المقدمة من المجني عليهم صحيحة أم لا من عدمه، وذلك لأنه قبل الجلسة السابقة قام المستشار محمود أبو طالب عفيفي بمعرفته بأن التوكيلات المقدمة من قبل المحامين مزورة، وذلك مما يفيد بأن إيصال الأمانة المقدم في القضية مزورة.