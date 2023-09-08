مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السادسة 6 مجانا shahid.mbc سفاح الجيزة 6 EgyBest

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السادسة 6 مجانا shahid.mbc سفاح الجيزة 6 EgyBest، سفاح الجيزة الحلقة 6 كاملة الآن - مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السادسة، بعد استمرار المتابعة والاهتمام الكبير الذي ناله مسلسل "سفاح الجيزة" الذي يقوم ببطولته النجم المصري أحمد فهمي والذي يستند إلى قصص واقعية حدثت في مصر، ما زالت حلقة 5 من المسلسل محل بحث متواصل. يتم عرض الحلقة الجديدة كل يوم خميس ويتألف المسلسل من مجموع 8 حلقات، وفقًا لإعلانات قناة MBC.

لهذا السبب، ومع تزايد اهتمام المشاهدين والمتابعين، سنخصص هذا المقال للحديث عن الحلقة السادسة من مسلسل "سفاح الجيزة" بكاملها، والتي يبحث عنها الجمهور في هذه اللحظات بشغف وحماس، كمتابعين لأحداث المسلسل المثيرة.

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السادسة 6 مجانا

الحلقة الخامسة والسادسة مسلسل سفاح الجيزة

سوف تتمكن من مشاهدة الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل “سفاح الجيزة” على منصة شاهد، يحظى محبو الدراما المصرية بالانتظار المشوق لعرض الحلقة الخامسة والسادسة من هذا المسلسل الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، يعد هذا العرض مميزًا بعد عرض الحلقة الثالثة والتي لاقت إقبالًا كبيرًا، تعتبر الحلقة الخامسة من مسلسل سفاح الجيزة من أهم الحلقات التي ينتظرها المشاهدون بفارغ الصبر، ستكشف هذه الحلقة عن تطورات مثيرة وأحداث مشوقة تضاف إلى قصة المسلسل.

أحداث مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب من الحلقة الخامسة من مسلسل سفاح الجيزة، يتضمن مشهدا بين شخصية جابر (أحمد فهمي)، ووالدته (حنان يوسف).

يظهر المشهد أن جابر استجاب لدعوة والدته للحضور للمنزل، وبعد أن جلسا فاجأته بأنها كشفت سرّه، وسألته عن مكان بعض الجثث.

واكتشفت والدة السفاح جرائمه بعد اختفاء إحدى الفتيات التي تعمل في خدمتها، والمعروفة باسم فايدة.

الحلقة الخامسة والسادسة مسلسل سفاح الجيزة

وكان سفاح الجيزة قد أنهى حياة فادية ضمن أحداث الحلقات السابقة، فبعد أن أودعت لديه مبلغا من المال يتجاوز 40 ألف جنيه بدأت تلحّ في طلب الأرباح.

أجهز جابر على شخصية فادية في المصنع الذي استولى عليه ثم أخفى جثتها، ولم ينجح أحد في العثور عليها، وفهم معظم المقربين منها أنها هربت مع شاب، ولكن يبدو أن والدة السفاح لم تصدق هذه الرواية.

يسأل السفاح في والدته نهاية المشهد «كلتي؟»، وهو ما فتح الباب أمام الجمهور للتكهن أنه سيرتكب جريمة بحقها.

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يعرض مسلسل “سفاح الجيزة” حصريًا على منصة شاهد VIP، حيث يتم عرض حلقتين كل أسبوع يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

وحتى الآن، تم عرض 4 حلقات من المسلسل، حيث تدور أحداثه حول قصة حقيقية لسفاح متسلسل أثار الرعب في مصر خلال السنوات الماضية.

ويلعب الفنان أحمد فهمي دور البطولة في المسلسل، ويشاركه في البطولة عدد من النجوم، منهم ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، وميمي جمال.

موعد عرض مسلسل “سفاح الجيزة” هو يوم الجمعة، حيث من المنتظر عرض الحلقتين الخامسة والسادسة هذا الأسبوع، يتم نشر الحلقتين كل أسبوع في هذا اليوم الجمعة، عند الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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المسلسل يُعرض حصريًا لمشتركي منصة “شاهد VIP”، وهي وجهة مثالية لعشاق الدراما والمسلسلات حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة المسلسل بجودة عالية في أي وقت ومن أي مكان.