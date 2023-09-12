عاجل| أسعار الدولار تفتتح تعاملاتها على استقرار.. وتقرير عالمي: البنك المركزي في حاجة لإجراء تعويم كامل للجنيه

واصلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه الاسستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، في الوقت التى كشفت فيه تقرير عالمية أن الجنيه مقوم بقيمة اعلي من قيمته الحقيقة بنسبة 10% بالبنوك مؤكدا أن التعويم الكامل الحل الحالي لتخفيف الضغوط على الجنيه.

وأفتتحت اسعار صرف الدولار بالبنوك تعاملات اليوم عند مستويات 30.95 جنيه بالمتوسط، حيث سجل في بنكي الاهلي ومصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، كما استقر في بنك قطر الوطني عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وحقق في بنك اتش اس بي سي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع وفي بنك فيصل الاسلامي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

تعويم كامل للجنيه:

وقال معهد التمويل الدولي في تقرير صادر خلال شهر سبتمبر، إن قيمة الجنيه الحالية بالبنوك مقاومة بأعلي 10% من قيتمه الحقيقة مقارنة بأسعار الصرف بالبنوك، وهذا يعني أن قيمة الجنيه حسب معهد التمويل الدولي تبلغ 33 جنيهًا، مشيرا إلى أن قيم هذا الامر بناء على مقارنة قيمة الجنيه مع 13 من الشركاء التجاريين الرئسين لمصر.

واشار المعهد، إلى أن المبالغة في تقدير قيمة الجنيه تعود إلى ارتفاع التضخم محليا بينما انخفاضه لدي الشركاء التجاريين وثبات سعر الصرف.

وتوقعت مؤسسة التمويل الدولي، ان يتسع الفارق في قيمة الجنيه بنسبة 20% بحلول 2024، مشيرة إلى أن البنك المركزي في حاجة لإجراء تعويم كامل لتخفيف الضغوط على الجنيه وهو ما سوف يصاحبة استقرار الاقتصاد الكلي.