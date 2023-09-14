أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 14 سبتمبر بأسواق الجملة

شهد سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الخميس 14 سبتمبر، استقرار في معظم الأسعار وذلك وفقًا لتداولات أسعار الخضروات والفاكهة (جملة) والتى قد تختلف حسب التاجر في بعض المناطق السكنية،واستقرت بعص أصناف الخضروات والفواكهة وبلغ كيلو البرتقال الصيفي 13 جنيها، والبامية بـ30 جنيه، وبلغت الكوسة التي تتراوح بين 9 و17 جنيهًا، بجانب باقي أسعار الخضروات مثل البصل الذي سجل من 25 إلى 35 جنيهًا بالأسواق وبلغ الموز من 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه، وبلغ سعر التفاح الأخضر بين 50 إلى 60 جنيها ،ووصل البرقوق الأسود 50 جنيها، وتستعرض الفجر الأسعار بأسواق الجملة كالتالي..

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدى من 6 إلى 10 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الفلفل رومى صوب من 7 إلى 11 جنيها

سعر الفلفل اليوم

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 6 إلى 9 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- فلفـل حامـى صـوب من 6 إلى 9 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالى» من 15 إلى 25 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر البرتقال صيفى من 9 إلى 15 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الجريب فروت من 7 إلى 15 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الليمون بلدى من 6 إلى 16 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الليمون اضاليا من 4 إلى 7 جنيها

سعر العنب اليوم

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر العنب بناتى اصفر من 10 إلى 16 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر العنب بناتى احمر من 10 إلى 18 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر التفاح مصرى من 14 إلى 24 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر التفاح امريكى ايطالى «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 35 جنيها

سعر البلح اليوم

أسعار الفاكهة اليوم - يتراوح سعر البلح رملى من 7 إلى 10 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر البلح سيوى من 30 إلى 40 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر التين برشومى من 12 إلى 18 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الجوافة من 10 إلى 20 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الرمان من 14 إلى 20 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الشمام من 6 إلى 10 جنيها

سعر المانجو

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر المانجو عويس من 20 إلى 30 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر المانجو هندى من 15 إلى 21 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر البطيخ 3 «4: 6كيلو» من 16 إلى 24 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يبلغ سعر الخوخ مستورد 40 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يبلغ سعر الاناناس من 50 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الدوم من 20 إلى 40 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- بلغ سعر الكريز «الكيلو» 30 جنيها

سعر الكيوي اليوم

أسعار الفاكهة اليوم- بلغ سعر الكيوى 26 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- بلغ سعر النكترين مستورد 40 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- بلغ سعر البرقوق مستورد «2 كيلو» 30 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الكمثرى خشابى من 12إلى 18جنيها

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الطماطم من 4.5 إلى 7.5 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر البطاطس من 7.5 إلى 9.5جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر البصل من 14 إلى 17 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 8 جنيها

سعر الجزر اليوم

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الجزر دون عروش من 7 إلى 10 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الفاصوليا من 16 إلى 22 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- باذنجان بلدي من 2.5 إلى 5 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 3 إلى 5 جنيها

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر القثاء من 5 إلى 8 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الخس كابوتشى من 3 إلى 4 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الكرنب «الواحدة 3 كيلو» من 2.5 إلى 3.5 جنيها

سعر الكرنب والبروكلي

أسعار الخضروات اليوم- يبلغ سعر الكرنب سلاطه «الواحدة 2 كيلو» 8 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يبلغ سعر الكرنب احمر «الواحدة كيلو» 6.5 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر القرنبيط «الواحدة 2 كيلو» من 3 إلى 4 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر البروكلى من 5 إلى 8 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الفجل احمر«الربطة كيلو» من 3 إلى 4 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الشبت «100 رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الملوخية من 3 إلى 4 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الخيار بلدى من 8 إلى 11 جنيها

سعر البامية اليوم