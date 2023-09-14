أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 14 سبتمبر بأسواق العبور

ثبتت شهدت أسعار السمك والماكولات البحرية اليوم الخميس 14 سبتمبر2023، وحافظت على استقرارها فى الأسواق المحلية، وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم كالتالي، تر اوح أسعار البلطى ما بين 61 و70 جنيهًا للكيلو، وبلغ كيلو السمك البورى حول 50 و110 جنيهات، وتراوحت المكرونة السويسى حول 70 و110 جنيهات، وتراوح سعر سمك البوري متوسط الحجم ما بين 60 و70 جنيها،بينما سجل سعر السمك البوري كبير الحجم اليوم بين 80 إلى 110 جنيهات، ويتراوح سمك المرجان المجمد سعره بين 20 إلى 30 جنيها للكيلو،بينما وصل سعر المرجان كبير الحجم بين 70 إلى 80 جنيها للكيلو.

أسعار جميع انواع السمك اليوم بالاسواق

سجل سعر كيلو سبيط - كاليماري - سابيا: 160 إلى 280 جنيها.

سجل سعر كيلو قرش: 30 إلى 50 جنيها.

سجل سعر كيلو كابوريا: 30 إلى 160 جنيها.

سجل سعر كيلو مرجان 2: 32 إلى 42 جنيها.

سجل سعر كيلو مرجان مجمد: 20 إلى 30 جنيها.

سجل سعر كيلو قشر بياض: 65 إلى 105 جنيهات.

سجل سعر كيلو بياض أملس 1 بلدي: 60 إلى 100 جنيه.

سجل سعر كيلو بياض أملس: 30 إلى 50 جنيها.

سجل سعر كيلو قراميط - شيلان: 15 إلى 35 جنيها.

سجل سعر كيلو ثعابين: 50 إلى 250 جنيها.

سجل سعر كيلو مكرونة سويسي: 60 إلى 90 جنيها.

سجل سعر كيلو مكرونة مجمدة: 30 إلى 40 جنيها.

سجل سعر كيلو بوري 1: 72 إلى 92 جنيها.

سجل سعر كيلو بوري 2: 42 إلى 66 جنيها.

سجل سعر كيلو مازليا - كشر: 30 إلى 50 جنيها.

سجل سعر كيلو شعور: 30 إلى 50 جنيها.

سجل سعر كيلو وقار: 70 إلى 130 جنيها.

سجل سعر كيلو قاروص - لوت: 60 إلى 140 جنيها.

سجل سعر كيلو سردين مجمد: 35 إلى 75 جنيها.

سجل سعر كيلو ماكريل مجمد: 55 إلى 75 جنيها.

سجل سعر البلطي اليومسعر كيلو بلطي: 73 إلى 75 جنيها.

سجل سعر كيلو بلطي 2: 70 إلى 72 جنيها.

سجل سعر كيلو بلطي أسواني: 20 إلى 60 جنيها.

سجل سعر كيلو فيليه بلطي: 40 إلى 200 جنيه.

سجل سعر كيلو بربون 2: 42 إلى 52 جنيها.

سجل سعركيلو بربون مجمد: 25 إلى 35 جنيها.

سجل سعر كيلو دنيس: 100 إلى 160 جنيها.

سجل سعر كيلو جمبري 2: 190 إلى 290 جنيها.

سجل سعر كيلو جمبري 2 مجمد: 100 إلى 250 جنيها.

سجل سعر كيلو جمبري 3: 80 إلى 170 جنيها

أسعار السمك البلطي والماكريل اليوم بأسواق العبور

سعر السمك اليوم.. سجل سعر سمك البورى مقاس 1 مابين 80 لـ 100 جنيه.

سعر السمك اليوم.. انخفض سعر سمك البلطي مقاس 1 ما بين 58 لـ 61 جنيها.

سعر السمك اليوم.. وسجل سعر سمك البلطي مقاس 2 ما بين 55 لـ 57 جنيها.

سعر السمك اليوم.. وسعر البلطي الأسواني تراوح بين 20 لـ 60 جنيها.

سعر السمك اليوم.. وسجل سعر الفيليه البلطي ما بين 40 لـ 200 جنيه.

سعر السمك اليوم.. تراوح سعر الجمبري مقاس 2 بين 180 لـ 280 جنيها.

سعر السمك اليوم.. بلغ سعر الجمبري مقاس 3 ما بين 80 لـ 170 جنيها.

سعر السمك اليوم.. سجل سعر الجمبري المجمد مقاس 2 ما بين 100 لـ 250 جنيها.

أسعار الكابوريا والماكريل اليوم في أسواق العبور:

سعر السمك اليوم.. بلغ سعر سمك البوري مقاس 2 ما بين 60 لـ 70 جنيها.

سعر السمك اليوم.. تراوح سعر سمك قشر البياض ما بين 75 و115 جنيها.

سعر السمك اليوم.. سعر البياض الأملس مقاس 1 تراوح بين 60 لـ 100 جنيه.

سعر السمك اليوم.. سعر البياض الأملس مقاس 2 تراوح بين 30 لـ 50 جنيها.

سعر السمك اليوم.. سجل سعر القراميط ما بين 20 لـ 40 جنيها.

سعر السمك اليوم.. وتراوحت أسعار أسماك المكرونة المجمدة ما بين 30 لـ 40 جنيها.

سعر السمك اليوم.. سجل سعر السبيط ما بين 180 إلى 300 جنيه.

سعر السمك اليوم.. بلغ سعر سمك مرجان 2 بين 35 لـ 55 جنيها.

سعر السمك اليوم.. و سعر سمك المرجان المجمد ما بين 25 لـ 30 جنيها

سعر السمك اليوم.. تراوح سعر سمك بربون 2 ما بين 40 لـ 64 جنيها.

سعر سمك ماكريل ياباني

سجل سعر كيلو ماكريل ياباني 70 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا نتي صغيرة

سجل سعر كيلو كابوريا نتي صغيرة 100 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا وسط

سجل سعر كيلو كابوريا وسط 100 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا كبيرة 120 جنيهًا.

قشر البياض

أسعار السمك سمك قشر البياض، تتراوح أسعار السمك قشر البياض اليوم بين 70 و100 جنيه للكيلو.

أسعار السمك سمك الوقار، تتراوح أسعار السمك الوقار بين 80 و120 جنيها للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

سعر المكرونة السويسي 120 جنيهًا للكيلو.

سعر الماكريل

سعر الماكريل البحري 90 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السيلفر

سعر سمك السيلفر 45 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السبيط

سجل سعر كيلو السمك السبيط 260 جنيهًا.

أسعار الجمبري

سجل سعر الجمبري وسط 230 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري كبير 290 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري جامبو 350 جنيهًا للكيلو