أسعار اللحوم اليوم الخميس 14-9-2023 في جميع محافظات مصر

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 14 سبتمبر2023، حالة من الاستقرار في منافذ البيع الخاصة بالحكومة ومحلات الجزارة، حيث بلغ سعر اللحم الكندوز البلدي 300 جنيه.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم سودانية طازجة بـ 195 جنيها للكيلو ولحوم البتلو بسعر300 جنيها للكيلو، نظرًا لجهود الحكومة السيارات بعمل سيارات متنقلة التي تتيح اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك، مما ساهم في كثرة استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، وتنشر بوابة الفجر أسعار اللحوم الحمراء والبلدي اليوم في المنافذ ومحلات الجزارة كما يلي..

أسعار اللحوم القائم اليوم

سعر كيلو البقري الكندوز.. من 320 إلى 400 جنيه.

سعر كيلو الجاموس القائم الأنثى.. 300 جنيه.

سعر الجاموس القائم الذكر.. 350 جنيه.

سعر كيلو البقر القائم من الذكور. 330 جنيه.

سعر كيلو البقر الأنثى.. 350 جنيه.

أسعار الكبدة اليوم

تراوحت الكبدة البلدي بين 270 و280 جنيهًا

والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا

والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 220 جنيه.

سجل سعر كيلو الكبدة، من 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيها.

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش:180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي في المحلات: 210 جنيها

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني: 380-420 جنيها

أسعار المفروم البلدي: 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 300 جنيها

أسعار السجق المستورد:110 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة في منافذ وزارة التموين اليوم

أسعار اللحوم السودانية الطازجة بـ 195 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم السودانية المجمدة بـ 165 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة بـ 270 جنيهًا.

أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق بـ 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ 195 جنيها.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة نحو 200 إلى 250 جنيها.

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة نحو 250 جنيها.

أسعار اللحوم بمنافذ أمان نحو 250 جنيها.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ نحو 190 جنيها.

أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق نحو 220 جنيها.

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بمحلات الجزارة اليوم