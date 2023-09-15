رابط مباراة الاهلي واتحاد الجزائر بث مباش تويتر.. شاهدها بث مباشر على SSC Live HD

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بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي (0 - 0) اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

ستشهد ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الطائف مباراة حماسية ومشوقة اليوم، الخميس الموافق 15 سبتمبر 2023، حيث ستجمع بين الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي. تلك المباراة ستكون فرصة ذهبية للجماهير لمشاهدة أقوى الفرق في قارة إفريقيا وهما يتنافسان على لقب كأس السوبر الأفريقي.

رابط مباراة الاهلي واتحاد الجزائر بث مباش تويتر.. شاهدها بث مباشر على SSC Live HD

ملعب الملك فهد الدولي سيكون مسرحًا للإثارة والمتعة، حيث يسعى كل من الأهلي واتحاد العاصمة لتحقيق الفوز ورفع الكأس الغالية. ستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدة مواهب ومهارات اللاعبين، وسيكون هناك لقطات رائعة وأهداف مذهلة، وربما ستحمل بعض المفاجآت. استعدوا لمتابعة هذه المواجهة الشيقة بث مباشر بين الأهلي واتحاد العاصمة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءً الجمعة المقبل، على ملعب استاد الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

أحداث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

القنوات الناقلة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تبث مواجهة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري على قنوات بي إن سبورتس الناقل، كما تشارك في النقل أيضا قناة قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 بتعليق عصام الشوالي.



تشكيل الأهلي المتوقع لـ اتحاد العاصمة

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمد عبدالمنعم – رامي ربيعة – على معلول.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – رضا سليم – بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

الأهلي أمام اتحاد العاصمة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

وعلى مستوى المواجهات الثنائية، واجه «الشياطين الحمر» نظيره اتحاد العاصمة في مباراتين، وتمكن المارد الأحمر من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى.



القيمة التسويقية

أغلى 3 لاعبين في النادي الأهلي:

أليو ديانج – 4.50 مليون يورو

محمد عبدالمنعم – 3 ملايين يورو

محمد الشناوي – 2.50 مليون يورو



أغلى 3 لاعبين في اتحاد العاصمة

زين الدين بالعايد – مليون يورو

محمد أمين بوزيان – 600 ألف يورو

أسامة بنبوت – 600 ألف يورو

رحلة في رأس كولر

تدور العديد من الأفكار داخل رأس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن كيفية اختيار طريقة اللعب المناسبة لحصد بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. حيث يوجد العديد من الإصابات التي تضرب الفريق، على رأسها عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

الصفقات الجديدة فرس الرهان

وتأتي الصفقات الجديدة على رأس أولويات كولر في مباراة اتحاد العاصمة، حيث ظهر كل من إمام عاشور ورضا سليم بشكل لافت في المباريات الودية التي خاضها المارد الأحمر في فترة الإعداد.