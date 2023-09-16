رئيس مجلس السيادة السوداني يزور أوغندا اليوم

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بوابة الفجر

كشف مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عن زيارة رئيسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، إلى أوغندا، وذلك في زيارة رسمية.

وأضاف المجلس في بيان له، أن البرهان سيجري خلال الزيارة مباحثات مع رئيس أوغندا يوري موسيفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وفي الأسابيع الماضية، قام البرهان بجولة شملت أيضًا مصر وقطر وإريتريا وتركيا.

 

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