مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت اليوم

جولة إنجليزية جديدة Wolverhampton Vs Liverpool، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، في مباراة اليوم السبت، سيواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره وولفرهامبتون على ملعب مولينيو في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. يدخل ليفربول هذه المباراة بمعنويات مرتفعة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 10 نقاط.

من ناحية أخرى، يواجه وولفرهامبتون صعوبات كبيرة في الموسم الحالي، حيث خسر ثلاث مباريات وفاز في مباراة واحدة فقط، ويمتلك 3 نقاط فقط في المركز الخامس عشر.

يُتوقع أن يستمر النجم المصري محمد صلاح في تألقه مع ليفربول بعد أن لاقى إعجابا كبيرا خلال الشهر الأول من الموسم الحالي. على الرغم من أن صلاح لم يسجل سوى هدفين، إلا أنه يعتبر نجم الفريق وله تأثير إيجابي على الأداء. وقد أشار المدير الفني الألماني للفريق، يورجن كلوب، إلى تمسكه بخدمات صلاح رغم العروض الضخمة التي تلقاها اللاعب.

يعد محمد صلاح هدافًا تاريخيًا لنادي ليفربول منذ انضمامه في عام 2017، وهو يتسعى دائمًا لتحسين وضعيته بين أفضل اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا في تاريخ النادي. مؤخرًا، ارتقى صلاح إلى المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عبر تاريخه بعد تسجيله 187 هدفًا، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد (186) خلال 307 مباريات في مختلف المسابقات. إيان راش هو الهداف التاريخي للريدز برصيد 346 هدفًا.

يجدر بالذكر أن محمد صلاح تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، وهي جائزة تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. إلى جانب صلاح، تم ترشيح عدد من نجوم كرة القدم الآخرين للجائزة، بما في ذلك ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المتوقع ألا يطرأ تغيير كبير على تشكيل فريق ليفربول في مباراته ضد ولفرهامبتون اليوم، وذلك بناءً على التشكيل الذي استخدمه الفريق في مبارياته الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي. يُتوقع أن يعتمد المدير الفني يورجن كلوب على التشكيلة الأساسية للفريق بهدف تحقيق الفوز في هذه المباراة.

ليفربول المتوقع ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع اليوم، وسيكون تشكيل ليفربول المتوقع اليوم ضد ولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبرتسون، وكوناتي، وماتيب، وجو جوميز

خط الوسط: كورتيس جونز، وسوبوسلاي، وإتارو إندو

خط الهجوم: محمد صلاح، وجاكبو، وجوتا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | من هنــــا

موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

سيكون موعد مباراة ليفربول اليوم ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، فيما سيكون موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب وولفرهامبتون – ليفربول السبت 16 سبتمبر 2023

14:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium مولينيو

ملعب مباراة ليفروبل ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

سيكون ملعب مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون اليوم في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي استاد مولينيو، وسيلتقي ليفربول ضد ولفرهامبتون عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة- مصر.

القنوات الناقلة لمبارة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ستكون القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي قناة بي إن سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي ومنها مباراة ليفربول وولفرهامبتون.

تردد بي إن سبورت beIN Sports 1 HD Premium

التردد 11013 الإستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر اليوتيل سات الصورة عالية النقاء التشفير غير مشفر

وسيلتقي ليفربول وولفرهامبتون اليوم عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة- مصر، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، فيما سيكون موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بتوقيت دولة الإمارات المتحدة هو الثالثة والنصف عصرًا.