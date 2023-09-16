بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم في دوري روشن السعودي

كورة لايف بث مباشر ( يلا شوت ) آلحين مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم في دوري روشن السعودي

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد

جولة في دوري روشن Al Raed vs Al Nassr اليوم،  بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم في دوري روشن السعودي، سيتم نقل مباراة النصر والرائد اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 مباشرة عبر البث التلفزيوني والإذاعي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي "روشن" للموسم 2023-2024. المباراة ستُقام على أرضية ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، معقل فريق الرائد.

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية مباشرة بالفيديو لأحداث مباراة النصر والرائد في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

موعد انطلاق المباراة سيكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

يمكن للمشجعين متابعة اللقاء مباشرة عبر البث التلفزيوني والإذاعي، ويُشجع على دعم الفريقين من خلال متابعة المباراة في الملعب أو عبر الوسائل الإعلامية المتاحة.

مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي بث مباشر

في إطار منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، سيخوض فريق النصر مباراة مثيرة ضد فريق الرائد يوم السبت. ستُقام هذه المواجهة على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومن المتوقع أن يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صفوف النصر في هذه المباراة.

يسعى النصر إلى مواصلة مسيرته الإيجابية في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز السابع حاليًا برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات و2 هزائم. ومع طموحاته الكبيرة، يسعى النصر لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته في هذه المباراة.

أما فريق الرائد، فهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد فوز واحد وتعادل واحد، وتعرض لثلاث هزائم. سيكون لديهم فرصة للتحسن في ترتيب الدوري إذا نجحوا في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

سيكون لقاء النصر والرائد منافسة مثيرة ومنتظرة بشدة في الدوري السعودي، وسيحاول الفريقان تحقيق الفوز لمواصلة مشوارهما في البطولة بأفضل طريقة ممكنة.

بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

وتقدم «الفجر» بث مباشر لمباراة النصر والرائد اليوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدروي السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام بين الفريقين اليوم على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية» معقل فريق الرائد.

وتنطلق مباراة النصر والرائد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

في إطار منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، سيخوض فريق النصر مباراة مثيرة ضد فريق الرائد يوم السبت. ستُقام هذه المواجهة على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومن المتوقع أن يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صفوف النصر في هذه المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | من هنــــا

يسعى النصر إلى مواصلة مسيرته الإيجابية في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز السابع حاليًا برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات و2 هزائم. ومع طموحاته الكبيرة، يسعى النصر لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته في هذه المباراة.

أما فريق الرائد، فهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد فوز واحد وتعادل واحد، وتعرض لثلاث هزائم. سيكون لديهم فرصة للتحسن في ترتيب الدوري إذا نجحوا في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

سيكون لقاء النصر والرائد منافسة مثيرة ومنتظرة بشدة في الدوري السعودي، وسيحاول الفريقان تحقيق الفوز لمواصلة مشوارهما في البطولة بأفضل طريقة ممكنة.

موعد مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة

التاريخالمباراةتوقيت السعودية ومصرتوقيت الإماراتالقنوات الناقلة
 
السبت 16 سبتمبر 2023 
 		النصر ضد الرائد
 		18:0019:00 SSC HD
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