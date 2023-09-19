طارق الشناوي عن ترشح "فوي فوي فوي" لـ الأوسكار: "قدم ملف الهجرة المؤرقة بأسلوب كوميدي.. وصعب نلاقي عمل مصري يمثلنا"

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على ترشح فيلم “فوي فوي فوي”، بطولة الفنان محمد فراج، للمنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم دولي، ليعد الفيلم المصري الوحيد الذي ينافس على الجائزة في الأوسكار.

 

وقال الشناوي في برنامج "ملفات"، المذاع عبر قناة "هي": “إحنا بنعاني في المهرجانات الداخلية في إننا نلاقي فيلم مصري يمثلنا في أي مكان، أنت كمصري نفسك يكون في فيلم يمثلك، لأن الأمور مش ماشية في اتجاه مظبوط واللغة السينمائية اللي بتتقدم بعيدة عن ما وصلت إليه اللغة السينمائية العالمية، ويا إما الفيلم بيترفض ومش بنشارك يا إما لا نحصل على أي شيء”.

 

وأشار إلى أن “فوي فوي فوي”، هو فيلم كتبه وأخرجه عمر هلال، عن قصة حقيقية ودائما أفلام الهجرة موجودة في العالم كله ولكن  يتم تناولها بشكل تراجيدي".

 

وقال: "الهجرة بتكون مأساة طبعًا والأفلام دي بيكون عنوانها دايمًا بيكون فيه حريق أو نار أو حرقة باللهجة المغربية، وفيلم (فوي فوي فوي) عمل الفكرة المؤرقة دي بأسلوب كوميدي وده إنجاز".

 

وأضاف: “الكتابة والمونتاج والإيقاع والتصوير، كله فيه فكرة، وأنا ضد أن يتقال أفلام الزمن الجميل، كل زمن له جماله وكل زمن له قانون للجمال وله أيضًا قبحه، وفي أفلام حتى مستوى التهريج مش عارفة توصله”.


 

 

 

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