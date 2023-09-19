كورة لايف الآن ( آلحين )بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمصري يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمصري يلا شوت اليوم في الدوري المصري

دوري النيل Al Ahly vs Al Masry اليوم،، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمصري يلا شوت اليوم في الدوري المصري، ينطلق المارد الأحمر في رحلته ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 اليوم، وهذا ما يثير انتباه الكثير من عشاقه ومشجعيه، الذين يتطلعون لمعرفة موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة لها في يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري

يسعي الأهلي خلال مواجهة اليوم لتحقيق الفوز و اقتناص نقاط المباراة الثلاثة أملا ًفي مصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ليبدأ الموسم بشكل أفضل.

ففي ظل توجيهات المدير الفني للفريق، المدرب السويسري مارسيل كولر، يسعى لاعبو النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراتهم الأولى بهذا الموسم، وذلك في سعيهم للحفاظ على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز الذي حصلوا عليه في الموسم السابق.

وتعد مباراة الأهلي اليوم فرصة للفريق لتعويض هزيمته في مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023 أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والتي انتهت بخسارته بهدف نظيف.

مع انطلاق الموسم الجديد، يتطلع الأهلي إلى إسعاد جمهوره والمضي قدمًا نحو تحقيق البطولات وتحقيق النجاح في منافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم

ستبدأ المباراة بصافرة حكم اللقاء في الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرض استاد برج العرب الواقع في مدينة الإسكندرية. ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 بتوقيت القاهرة، حيث يترقب المشجعون انطلاقة هذا اللقاء المهم بفارغ الصبر.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري يلا شوت اليوم في الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري اليوم

من المقرر أن تُبث مباراة النادي الأهلي مع المصري مباشرة على شاشة مجموعة قنوات أون تايم سبورت المصرية، وذلك عبر القمر الصناعي المصري النايلسات. ستكون هذه البث المجاني والمفتوح للجماهير المصرية ومحبي النادي الأهلي، مما يتيح للجميع فرصة متابعة المباراة المهمة.

يُشار إلى أن النادي الأهلي قام بخوض معسكر تدريبي وتأهيلي في النمسا، حيث أجرى مباراة ودية واحدة خلال هذا المعسكر. وبعد انتهاء التحضيرات، خاض النادي الأهلي مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الرمز التصحيح التشفير نايل سات 11861 رأسي V 27500 5/6 مفتوحة

التشكيل المتوقع للمصري ضد الأهلي

حراسة المرمى خط الدفاع خط الوسط الهجوم محمود جاد كريم العراقي عمرو موسى ميدو جابر باهر المحمدي محمود حمادة مروان حمدي محمد دبش إلياس الجلاصي حسين السيد محمد الشامي

كيف اشاهد مباراة الاهلي والمصري اليوم

لعشاق القلعة الحمراء ونادي المصري، هناك عدة طرق لمتابعة مباراة الفريقين في الجولة الأولى من دوري النيل. يمكن للجماهير المتحمسة لمشاهدة المباراة متابعتها عبر قناة أون تايم سبورت المفتوحة، حيث تكون هذه القناة مسؤولة عن بث مباريات الدوري العام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهواة متابعة المباريات استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر. يمكنك متابعة القاء مباشرة على منصات مثل كورة بلس على YouTube وصفحات فيسبوك وتويتر (اكس) المخصصة للبث المباشر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمصري | من هنـــا

بهذه الطرق، يمكن للجماهير الوفية للناديين الاستمتاع بمتابعة المباراة وتشجيع فرقهم المفضلة في الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري yalla shoot

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراته الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة تألقه والدفاع عن لقبه السابق. يأمل الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المباراة للانطلاق بقوة في البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمصري | من هنـــا

من جهة أخرى، يسعى فريق المصري البورسعيدي للانتقام وتحقيق الانتصار في بداية الموسم لرفع معنويات اللاعبين وجماهيره. المباراة تعد فرصة للفريقين لتحقيق انطلاقة إيجابية في الدوري المصري الممتاز.

تاريخ المواجهات بين الأهلي والمصري يمتلئ بالإثارة والتنافس، حيث اجتمع الفريقان في العديد من المباريات على مر السنوات. وفي هذا السياق، يأمل كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للارتقاء في جدول ترتيب الدوري.

سيكون لهذه المباراة طعم خاص بالنسبة للجماهير العريضة للأهلي والمصري، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومثيرة للغاية تجمع بين الفريقين.