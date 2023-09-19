مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند تويتر: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم يلا شوت {دوري الأبطال}

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بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند تويتر: مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم يلا شوت،  وستشهد الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 مباراة قوية تجمع بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق بوروسيا دورتموند الألماني. ستُلعب هذه المباراة في ملعب "حديقة الأمراء"، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومشوقة يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني بث مباشر، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

فريق باريس سان جيرمان يسعى جاهدًا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة في هذه المباراة الهامة، حيث يتنافس في المجموعة السادسة بجانب بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد. تلعب هذه المباريات دورًا حاسمًا في رحلة النوادي الأوروبية نحو اللقب الغالي.

يواجه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، الإسباني "لويس أنريكي"، تحديًا كبيرًا في تشكيل فريقه بسبب غياب عدد من اللاعبين المهمين. فقد تم استبعاد اللاعبين ماركو أسينسيو وكيمبيمبي ومينديز من التشكيلة بسبب عدم تعافيهم من الإصابة. ومع ذلك، يعتمد على قائمة تضم 20 لاعبًا لمواجهة بوروسيا دورتموند، حيث تضم هذه القائمة النجوم: دوناروما، نافاس، حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، فابيان رويز، راموس، ديمبيلي، دانيلو، فيتينا، كانج لي، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، موكيلي، سولير، باركولا، زايري إميري، سكرينيار، وتيناس. سيكون على هؤلاء النجوم مهمة تمثيل النادي والتنافس بقوة في مواجهة بوروسيا دورتموند.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند

تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، بينما تنطلق في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وذلك اليوم الثلاثاء 19-09-2023.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

تمتلك قنوات بي إن سبورت القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خصصت المجموعة قناة BEIN SPORT HD 1 التي تنقل المباراة باللغة العربية في الوطن العربي وشمال إفريقيا، كما يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند عبر قناة بي إن سبورت 4k باللغة الإنجليزية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند | من هنــــا

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام دورتموند

يتوقع أن يعتمد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للنادي الفرنسي على قائمة قوية في مواجهة بوروسيا دورتموند اليوم في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا المجموعة السادسة وهي كالتالي:

  • حراسة المرمى: دوناروما
  • الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – هيرنانديز – شكرينيار.
  • وسط الميدان: زائير إيمري – فيتينيا – أوجارتي.
  • خط الهجوم: كليان مبابي – عثمان ديمبيلي – راموش.

تشكيلة دورتموند المتوقعة ضد باريس سان جرمان

  • الحارس: كوبيل.
  • خط الدفاع: هوملس – وولف – شلوتربيك – رامي بن سبعيني.
  • الوسط: إيمري تشان – براندت – زابيتسر.
  • خط الهجوم: أديمي – دونييل مالين – سيباستيان هالير.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند | من هنــــا

تُعتبر المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا من بين أصعب المجموعات، حيث تضم فرقًا قوية مثل بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان. لقد أطلق البعض عليها لقب "مجموعة الموت" نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجه الفرق المشاركة فيها.

يسعى فريق باريس سان جيرمان إلى تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته في هذه المجموعة، حيث يهدف إلى تفادي الخسارة والتعادل في المباراة الأولى والمنافسة بقوة من أجل تصدر المجموعة. تتوقع جماهير النادي أداءً قويًا من الفريق وطموحًا كبيرًا في هذه البطولة الرياضية الهامة.

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