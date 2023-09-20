وظائف جامعة 6 اكتوبر تعلن وظائف أعضاء هيئة التدريس في 41 تخصصا.. لينك وخطوات التقديم

وظائف جامعة 6 اكتوبر، في إطار استراتيجيتها المتجددة للنمو والتطوير الدائم، تعلن الجامعة عن فرص توظيف استثنائية لأعضاء هيئة التدريس لتعزيز البيئة التعليمية والبحثية. يأتي هذا الإعلان استعدادًا لبدء الدراسات العليا وتوسيع نطاق التخصصات المتاحة للطلاب.

وأنه نظر للتوسعات وإنشاء أقسام وتخصصات جديدة واستعدادا لبدء الدراسات العليا تعلن الجامعة عن وظائف أعضاء هيئة تدريس " أستاذ ج أستاذ مساعد – مدرس" عن طريق (التعيين أو الإعارة) في الكليات التالية:

وظائف أعضاء هيئة تدريس في جامعة 6 أكتوبر

كلية الطب والجراحة جامعة 6 أكتوبر تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في الأقسام التالية:

قسم الرمد

قسم الأنف والأذن

قسم العظام

وظائف كلية طب الأسنان جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية:

تركيبات ثابتة

طب أسنان الأطفال

كب الفم وعلاج اللثة

خواص المواد والفيزياء الحيوية

تركيبات متحركة

تقويم

وظائف كلية العلاج الطبيعي جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية:

العلوم الأساسية

الميكانيكا الحيوية

الأعصاب

الأطفال

وظائف كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية:

الصيدلة الإكلينيكية (علم الدواء)

وظائف كلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية:

الهندسة المعمارية

الهندسة الكهربائية

هندسة الميكاترونيات

هندسة التشييد والبناء

وظائف كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية:

قسم التصميم الداخلي

وظائف كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية:

علوم أساسية

علوم الحاسب

ذكاء اصطناعي

نظم المعلومات

أمن شبكات

وظائف كلية التربية جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية:

قسم اللغة الإنجليزية

قسم اللغة العربية

قسم مناهج وطرق التدريس

قسم رياض الأطفال (تربية حركية)

قسم الصحة النفسية

وظائف كلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية:

قسم اللغة الإنجليزية

قسم اللغة الفرنسية

قسم اللغة الأسبانية

قسم اللغة الألمانية

قسم اللغة الصينية

وظائف كلية السياحة والفنادث جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية:

قسم الإرشاد السياحي

وظائف كلية الإقتصاد والإدارة جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية:

قسم الإقتصاد

قسم إدارة الاعمال

قسم رياضة وإحصاء

وظائف كلية الإعلام وفنون الاتصال جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية:

قسم العلاقات العامة

قسم الصحافة

قسم الإذاعة والتليفزيون

وتتيح الجامعة خيارين للتوظيف: التعيين الدائم والإعارة. يُشجع المهتمون على تقديم طلباتهم وإرفاق السيرة الذاتية والوثائق الداعمة في الموعد النهائي المحدد.

وظائف جامعة 6 اكتوبر

تشكل هذه الفرصة فرصة مميزة للمتخصصين الذين يسعون إلى مشاركة معرفتهم وخبراتهم مع جيل جديد من الطلاب والباحثين. يُشجع جميع المهتمين على زيارة موقع الجامعة للحصول على مزيد من التفاصيل وإرسال طلباتهم عبر الوسائل المعتمدة.

يشترط علي المتقدم أن يكون حاصلا علي الدرجة العلمية من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها للإستعلام 383542277

يرجي إرسال السيرة الذاتية ووضع الرقك القومي عنوانا للبريد علي البريد الإليكتروني: [email protected]

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