كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين يلا شوت الآن – بث مباشر مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة آريال مدريد ويونيون برلين يلا شوت

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين يلا شوت – بث مباشر مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا،حيث يستهل ريال مدريد مشواره اليوم في دوري أبطال أوروبا بمواجهة مهمة أمام يونيون برلين،يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بث مباشر اليوم، حيث يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد هذه المباراة. ستبدأ المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتأتي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين يلا شوت – بث مباشر مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

ويقع ريال مدريد، ضمن المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب يونيون برلين وفريقي نابولي وبراجا البرتغالي.

ويدخل ريال مدريد، مباراة اليوم بعد فوز مهم على ريال سوسدياد، 2-1، والتربع على عرش صدارة الدوري الاسباني بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة بعد 5 مباريات.

ربما يمنح هذا الواقع بعض الأمل لفريق يونيون برلين عندما يستهل رحلته في دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه واحدًا من أصعب التحديات التي تقدمها مسابقة كرة القدم الأوروبية. يأتي ذلك بعد مشاركة الفريق في دوري المؤتمرات الأوروبي UEFA قبل موسمين وفي الدوري الأوروبي UEFA الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة آريال مدريد ويونيون برلين يلا شوت

سيسعى ريال مدريد لتحقيق ستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات في بداية موسم 2023-24 عندما يستقبل يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

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سيدخل لوس بلانكوس المسابقة بعد فوزه 2-1 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، بينما تعرض يونيون برلين لخسارة 2-1 أمام فولفسبورج في آخر مباراة له في الدوري الألماني يوم السبت.

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لم يكن ريال مدريد في أفضل حالاته في بداية الموسم، لكن عمالقة العاصمة كانوا فعالين بشكل لا يصدق، حيث سجلوا خمسة انتصارات متتالية في الدوري الأسباني ليحتلوا صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة.

فاز فريق كارلو أنشيلوتي على أتلتيك بلباو وألميريا بفارق هدفين في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، لكنهم فازوا فقط في آخر ثلاث مباريات ضد سيلتا فيغو وخيتافي وريال سوسيداد، بفوزهم على الأخير 2-1. مساء الأحد للعودة إلى القمة.

لدى ريال مدريد رحلة صغيرة إلى أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد في نهاية هذا الأسبوع، لكن تركيزهم الحالي ينصب على دوري أبطال أوروبا، حيث يحاولون تحقيق بداية مثالية لقسم يضم أيضًا الفريق البرتغالي براغا وبطل إيطاليا نابولي.

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فاز الفريق الأبيض بكأس أوروبا 14 مرة بشكل لا يصدق، مما يجعله القوة المهيمنة بشكل مريح في تاريخ هذه المسابقة، حيث جاء آخر نجاح له في موسم 2021-22.

وصل ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي من مسابقة الموسم الماضي، وخسر أمام مانشستر سيتي، ومن المتوقع مرة أخرى أن يتقدم بعمق في البطولة هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، احتل يونيون برلين المركز الرابع في الدوري الألماني الموسم الماضي، بعد حصوله على 62 نقطة من 34 مباراة، مما جعله يتأهل مباشرة إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

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لعب فريق Die Eisernen في دوري المؤتمرات الأوروبي خلال موسم 2021-22 لكنه فشل في تجاوز دور المجموعات، على الرغم من وصوله إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2022-23.

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سيتقدم يونيون برلين الآن إلى أكبر مسابقة كأس في كرة القدم الأوروبية، وسيدخل المنافسة في برنابيو بعد نتيجتين محليتين مخيبتين للآمال.

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في الواقع، خسر فريق أورس فيشر آخر مباراتين له في الدوري الألماني أمام آر بي لايبزيغ وفولفسبورج، وهو ما جاء بعد ثلاثة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، بما في ذلك أول مباراتين له في الدوري، وإجمالي ست نقاط تركتهم في المركز الثامن. في الجدول.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني ويونيون برلين | من هنــــا

يونيون برلين فريق غير معروف إلى حد كبير في هذه المسابقة، وهو ما يمكن أن يساعدهم مساء الأربعاء، لكن مستواهم على أرضهم في القسم من المرجح أن يحدد ما إذا كانت لديهم فرصة حقيقية للوصول إلى دور خروج المغلوب في بطولة هذا الموسم.



التشكيلة الأساسية المحتملة لريال مدريد:

كيبا؛ فاسكيز، روديجر، ألابا، إف جارسيا؛ مودريتش، تشواميني، كامافينجا؛ بيلينجهام. خوسيلو، رودريغو

التشكيلة الأساسية المحتملة لفريق يونيون برلين:

رونو؛ دويخي، كنوش، لايت؛ يورانوفيتش، ليدوني، كرال، آرونسون، جوسينز؛ فوفانا، بيرنس



