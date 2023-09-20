مشاهدة مباراة ارسنال ضد أيندهوفن (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

تتابعون اليوم عبر موقع الفجر مشاهدة مباراة ارسنال ضد أيندهوفن (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا Arsenal vs. PSV Eindhoven،تنتظر عشاق كرة القدم منافسات دوري أبطال أوروبا بفارغ الصبر، ويترقبون بشغف مباراة أرسنال وآيندهوفن، ويبحثون عن المعلومات حول موعد المباراة والقنوات الناقلة. ستُلعب مباراة أرسنال ضد آيندهوفن اليوم ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

فريق أرسنال الإنجليزي، الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد الننى، يستعد لبداية مشواره في البطولة القارية هذا الموسم بعد غياب لسنوات. حقق الفريق هذا الإنجاز بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، والذي أُحرز بواسطة مانشستر سيتي، بطل النسخة السابقة.

مشاهدة مباراة ارسنال ضد أيندهوفن (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستهل فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد الننى، مشواره في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حجز مقعدًا أساسيًا في البطولة القارية بعد غياب دام لسنوات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي وأيندهوفن | من هنــــا

بتحقيقه المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي خلف مانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة.

مشاهدة مباراة ارسنال ضد أيندهوفن (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

وحقق فريق أرسنال مؤخرا الفوز على مضيفه إيفرتون، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إيندهوفن

واستكمالا لعرض موعد مباراة أرسنال وايندهوفن والقنوات الناقلة، يذاع اللقاء على قناة beIN Sports HD.

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ونجح نادي أرسنال في حجز الترتيب الثاني بالدوري الإنجليزي، مما قاده لحجز مقعد أساسي في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لسنوات.

يتواجد في تلك المجموعة أرسنال وإشبيلية الإسباني، بي إس في أيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي.

موعد مباراة أرسنال وإيندهوفن

موعد وتوقيت مباراة أرسنال ضد إيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يلتقي الفريقين إيندهوفن وأرسنال اليوم 2023-09-20 في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 23:00.

تشكيل أرسنال المتوقع

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: أولكسندر زينتشنكو – جابرييل ماجالايس – ويليام ساليبا – بن وايت.

الوسط: فابيو فيريرا – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد.

الهجوم: لياندرو تروسارد – جابرييل جيسوس – بوكايو ساكا.

مشاهدة مباراة ارسنال ضد أيندهوفن يلا شوت

في المرة الأخيرة التي أضاءت فيها الأضواء الساطعة لملعب الإمارات على مباراة في دوري أبطال أوروبا، سعى فريق أرسنال تحت قيادة أرسين فينغر في موسم 2016-2017 إلى قلب تأخره بنتيجة 5-1 في دور الـ16 أمام منافسه المألوف بايرن ميونيخ، لكنه عانى من صدمة كبيرة. إذلال مماثل أمام جماهيرهم.

ما أعقب ذلك الإحراج بنتيجة 10-2 كان رحيل فينجر المتأخر، وعصر أوناي إيمري المشؤوم، وموسم نادر دون أي شكل من أشكال كرة القدم الأوروبية، لكن أرسنال سيتناول العشاء أخيرًا على طاولة أوروبا العليا مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن التأهل كان فقط جائزة ترضية بعد انهيار شحنة اللقب وحرقها في المراحل الأخيرة من الفصل الدراسي الماضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي وأيندهوفن | من هنــــا

ومع ذلك، فإن الجانرز - الذين لم يرفعوا كأس دوري أبطال أوروبا عاليًا - تمكنوا من تجنب واحدة من أكثر التعادلات المخيفة المعروضة في مرحلة المجموعات، حيث سيتنافس فريقان متعثران في لانس وإشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي على القمة. مكانين في المجموعة B.

لم يبهر أرسنال على الجبهة الهجومية حتى الآن هذا الموسم، لكن لياندرو تروسارد قدم الشرارة اللازمة لتأمين الفوز 1-0 على إيفرتون في جوديسون بارك، حيث لم يحقق أرسنال أي فوز منذ أن كان فينغر على رأس الفريق في 2017-18.، وحافظوا على سجلهم خاليًا من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على نظافة الشباك على أرضه لا يزال بعيد المنال عن أرسنال، الذي جاءت مباراته الوحيدة مع الإمارات في آخر 11 مباراة في اليوم الأخير من الموسم الماضي ضد ولفرهامبتون واندررز، وقد يلعب ديربي شمال لندن الوشيك أيضًا في أذهان قوات أرتيتا..