بث مباشر مباراة نادي الأهلي ضد النصر السعودي تويتر { 0 - 0 }: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت [كلاسيكو المملكة ]

ديربي الغضب بين Al Nassr vs Al Ahli اليوم، بث مباشر مباراة نادي النصر السعودي تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت، اليوم الجمعة، ستكون أعين الجماهير السعودية متجهة نحو ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، حيث ستشهد المباراة الكبرى بين النصر والأهلي، وذلك في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري السعودي للمحترفين. تم تسمية هذه الجولة بجولة "نحلم ونحقق" تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93.

النصر يعيش حالة رائعة تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو. بدأ الفريق ببعض الصعوبات بعد الهزيمتين الأوليتين أمام الاتفاق والتعاون، ولكنه استعاد توازنه وحقق الفوز في أربع مباريات متتالية. ومع ذلك، لم يتمكن النصر بعد من مواجهة فرق المقدمة في اختبار حقيقي.

مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي

نقدم لكم عبر بوابة الفجر مباراة النصر والأهلي، والتي تأتي ضمن لقاءات اليوم الأخير من الجولة السابعة لموسم 2023/2024 في الدوري السعودي للمحترفين. يُقام هذا اللقاء في ملعب الأول بارك ALAWWAL Park في العاصمة السعودية الرياض، وهو يعد الكلاسيكو السعودي الثاني لهذا الموسم بعد قمة الهلال والاتحاد. يسعى النصر من خلال هذه المواجهة إلى استغلال ميزة الأرض والجمهور، وتأكيد تفوقه في آخر ثلاث مباريات بالدوري المحلي، بالإضافة إلى السعي لاحتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن. بينما يتطلع الأهلي إلى الثأر من النصر واستغلال تعثر الزعيم في المباراة السابقة للانتزاع بالوصافة.

مباراة النصر أمام الأهلي تعتبر امتحانًا حاسمًا لاستعادة الثقة وإثبات جاهزية الفريق الأخضر. يعتبر النصر فريقًا قويًا، لكنه تعرض لصدمة في بداية الموسم بخسارته بخماسية أمام الفتح. ومع ذلك، استطاع الفريق استعادة توازنه وحقق انتصارًا مهمًا على التعاون في الجولة الماضية.

النصر يسعى بجدية للصعود في ترتيب الدوري والتنافس على الصدارة، ورغم تعثره في بداية الموسم إلا أنه يمتلك هجومًا قويًا ويحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الهجمات بعد الهلال.

هذه المباراة تأتي بعد أيام قليلة من مباراة النصر في دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس الإيراني، والتي انتهت بانتصار للنصر بهدفين دون رد. هذا يعني أن النصر يدخل المباراة مع حالة من التفاؤل والثقة، وسيسعى لتحقيق الانتصار وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

"كلاسيكو" النصر والأهلي.. قمة الدوري السعودي

"كلاسيكو" النصر والأهلي.. قمة الدوري السعودي

تظهر الأمور الفنية متقاربة بين الفريقين، النصر والأهلي، حتى في مشهد الارتباك الدفاعي. إذ استقبلت شباك النصر 6 أهداف مقابل 9 أهداف سجلها الأهلي. ولكن النصر بدأ في تحسين أدائه بعد قدوم المدافع الإسباني لابورت، الذي أضاف للدفاع الاستقرار الذي كان مفقودًا سابقًا.

القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو يعيش أيامًا مثالية مع النصر، وعلى الرغم من عدم تسجيله في المباراة الآسيوية الأخيرة، إلا أن شهيته للتسجيل في الدوري لا تزال مفتوحة. وسيشاركه في هذه المهمة السنغالي ساديو ماني، الذي أثبت نفسه بقوة مع الفريق.

من الجدير بالذكر أن المدرب لويس كاسترو قد يقوم بتغييرات تكتيكية في مواجهة الأهلي، ومن الممكن أن يعيد البرازيلي تاليسكا إلى التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة. وقد أثبت تاليسكا قوته وسجل هدفًا في المباراة الأخيرة أمام الرائد.

فيما يخص الأهلي، قاده المدرب الألماني ماتياس يايسله بنجاح إلى تحسين أداءه بعد الهزيمة الكبيرة أمام الفتح، حيث حقق الفريق 5 انتصارات في الدوري ويملك 13 نقطة في رصيده.

تشكيل النصر المتوقع أمام الأهلي

مركز اللاعب حراسة المرمى أليكس تيليس خط الدفاع إيميريك لابورت خط الدفاع محمد آل فتيل خط الدفاع سلطان الغنام خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش خط الوسط عبد الله الخيبري خط الوسط عبد الرحمن غريب خط الهجوم أوتافيو خط الهجوم ساديو ماني خط الهجوم كريستيانو رونالدو

تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع إزجيان أليوسكي - مريح ديميرال - روجر إيبانيز - علي مجرشي خط الوسط فرانك كيسيه - محمد المجحد - جابري فيجا خط الهجوم ألان سانت ماكسيمين - روبيرتو فيرمينو - رياض محرز

موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

وتقام مباراة النصر والأهلي في بطولة الدوري السعودي يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023، على ملعب الأول بارك "مرسول بارك سابقا".

وتنطلق مباراة النصر والأهلي في المرحلة السابعة من الدوري السعودي في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

وتنقل مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC HD، بالإضافة إلى مجموعة من القنوات الأجنبية الأخرى.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على التعاون في الجولة السابقة بنتيجة 3-2، وكانت المباراة تكاد تفلت منهم في اللحظات الأخيرة بفضل هدف موسى بارو للتعاون الذي تم إلغاؤه بعد استخدام تقنية الفيديو المساعد واحتساب خطأ قبل بدء اللعبة على التعاون. يتعافى الأهلي بعودة المدافع ميريح ديميرال الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف بسبب بطاقة حمراء، ولكنه سيفتقد خدمات عبدالباسط هندي الذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة.

تتطلع الأنظار أيضًا إلى النجم الجزائري رياض محرز في صفوف الأهلي، حيث يُتوقع أن يكون له دورًا كبيرًا في صناعة الفرص وإحراز الأهداف. بالإضافة إلى الإيفواري كيسيه والفرنسي سانت ماكسيمان اللذين يمتلكان مهارات فنية عالية وقدرة على صناعة الفارق.

فيما يخص الرياض، يسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة الافتتاحية حين فاز على الوحدة. يستضيف الرياض الفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، وعلى الرغم من الإرهاق الذي قد يكون ملحوظًا في صفوف الفيحاء بعد مشاركته في المسابقات الآسيوية، إلا أن الفيحاء يبدو فريقًا قويًا ويسعى لتحقيق الانتصار.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأهلي | من هنــــا

في الجولة السابقة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المملكة العربية السعودية، تعرض فريق الفيحاء لهزيمة مفاجئة على يد فريق الشباب. وبالرغم من مستوى اللاعبين الفني المميز في صفوف الفيحاء، إلا أن نتائج الفريق لم تكن إيجابية بشكل كبير في الموسم الحالي. الفريق، الذي يشرف على تدريبه المدرب الصربي فوك رازوفيتش، يحتل مركزًا وسط الترتيب برصيد 6 نقاط حتى الآن.

في المقابل، يستضيف فريق الوحدة نظيره فريق أبها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة. الوحدة يملك 9 نقاط ولم يتعادل في أي مباراة حتى الآن، حيث فاز في 3 مباريات وخسر في 3 أخرى. الفريق يسعى لتحقيق الانتصار ومواصلة التقدم في جدول الترتيب بعد فوزه الأخير على ضمك.

على الجانب الآخر، يبحث فريق أبها عن تصحيح مساره بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين أمام الطائي والاتفاق. الفريق البولندي تشيسلاف مشينيفيتش، مدرب أبها، يأمل في قيادة فريقه لتحقيق الفوز والارتقاء في جدول الترتيب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأهلي | من هنــــا

في مباراة أخرى، سيحل فريق الأخدود مضيفًا فريق الخليج على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز في نجران. يسعى الأخدود لتحقيق أول انتصار له على أرضه في الموسم الحالي بعد أن خسر مباراته السابقة أمام الاتحاد. برغم الهزيمة، إلا أن الأخدود قدم أداءً جيدًا وتألق لاعبين مثل التاوامبا وغودوين. من ناحية أخرى، يسعى فريق الخليج إلى استغلال هذه المباراة لتحقيق الانتصار ورفع رصيده النقطي في جدول الترتيب بعدما حصد 5 نقاط فقط حتى الآن.

ستكون هذه المباريات فرصة للفرق لتحسين مواقعها في الترتيب وتحقيق النتائج الإيجابية في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.