خصومات اليوم الوطني على الجوالات في مكتبة جرير ولولو ماركت.. ايفون برو ماكس 15 بسعر مميز

خصومات اليوم الوطني على الجوالات في مكتبة جرير ولولو ماركت.. عرض ايفون برو ماكس 15 في اليوم الوطني بسعر مميز،انطلقت المملكة العربية السعودية في تقديم خصومات استثنائية على الهواتف المحمولة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الذي يصادف يوم السبت الموافق 23 سبتمبر. يأتي هذا اليوم كاحتفال بتوحيد المملكة واجتماع شعبها في هذه المناسبة الوطنية المميزة. ولهذا السبب، تقوم بعض الأسواق التجارية بتقديم عروض وخصومات خاصة على مختلف السلع، بما في ذلك خصومات على الهواتف النقالة بمناسبة اليوم الوطني.

خصومات اليوم الوطني على الجوالات

في يوم 23 سبتمبر من كل عام، يحتفل جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني للدولة، وهذا اليوم يمثل ذكرى توحيد المملكة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ومشتقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

بهذه المناسبة الوطنية، أعلنت سلسلة "اكسترا" عن خصومات استثنائية على الهواتف النقالة، حيث تقدم عروض متنوعة بخصومات تصل إلى 50% من السعر الأصلي للجوالات. وتعتبر "اكسترا" واحدة من المتاجر الإلكترونية التي توفر مجموعة مميزة من المنتجات يمكن شراؤها عبر الإنترنت والدفع بسهولة ويسر.

خصومات اليوم الوطني على الجوالات في مكتبة جرير ولولو ماركت.. ايفون برو ماكس 15 بسعر مميز

هاتف آيفون 15 برو ماكس

كما عرضت سلسلة اكسترا، هاتف آيفون 15 برو ماكس للبيع، ويكون ذلك مع تخفيض 30% من السعر ضمن خصومات اليوم الوطني على الجوالات، حيث يكون سعره قبل الخصم 5499 ريال سعودي وبعد الخصم 3849 ريال سعودي.

فيما يتميز هاتف آيفون 15 برو ماكس، إنه يدعم شبكات الجيل الخامس، وتكون شاشة الهاتف بحجم 6.7 بوصة، وذاكرة 256 جيجابايت كما يتوافر ذلك الهاتف بالعديد من الألوان، ويحمل أيضا الكثير من المميزات الأخرى.

عروض اكسترا في اليوم الوطني

وفي وقت سابق، فقد أعلنت سلسلة اكسترا عن وجود خصم إضافي بقيمة 10% دون حد أقصى على جميع المعروضات، ويستمر العرض حتى يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

الجوال السعر سامسونج أي 34، 128 جيجا 999 ريال سعودي سامسونج أي 54، 256 جيجا 1.499 ريال سعودي هواوي نوفا واي 61، 128 جيجا 599 ريال سعودي سامسونج أي 14، 128 جيجا 699 ريال سعودي نوكيا جي 21، 128 جيجا 489 ريال سعودي نوكيا سي 21 بلس 64 جيجا 299 ريال سعودي تيكنو سبارك 10، 128 جيجا 404 ريال سعودي ريلمي سي 53، 128 جيجا 549 ريال سعودي هونر إكس 6 أي، 128 جيجا 499 ريال سعودي انفينكس هوت 30 أي، 64 جيجا 299 ريال سعودي شاومي نوت 12 برو، 256 جيجا 249 ريال سعودي

كما ويمكن الإطلاع على باقي العروض والتخفيضات، من خلال الصور التالية.

تنتهي العروض والتخفيضات المميزة على الجوالات الذكية، يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، أو حتى نفاذ الكمية في فروع هايبر لولو في الرياض والخرج وحائل.