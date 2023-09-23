كفر الشيخ تدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال "مواطن"

قال الشحات منصور، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم تدشين الحملة بالمحافظة، بمشاركة عدد من قيادات العمل العام والسياسي من أجل دعم وترشيح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.



وأوضح، منسق كفر الشيخ، أن حملة مواطن لدعم مصر هدفها الرئيسي التعريف بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية للحماية الاجتماعية والصحية، وما لها من أثر طيب على المواطنين.

وأضاف منصور، أن قيادات الحملة ستعمل في المحافظة على توعية الجميع بشكل مباشر في المقاهي والنوادي لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح منسق حملة مواطن بكفر الشيخ، أن دعم الرئيس نابع من قدرة الرئيس السيسي بالانتقال إلى حلم الجمهورية الجديدة، وفتح آفاق وفرص جديدة للجميع، وبناء وطن يتسع للجميع، بالإضافة إلى التطور الهائل في البنية تحتية لتهيئة الأجواء للمستثمرين وكذلك حفظ الأمن، والقضاء على الإرهاب والاهتمام بتنمية وتطوير المحافظة على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار.

كانت حملة مواطن لدعم مصر، أعلنت تدشن الحملة الانتخابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، وهي الحملة الأولى التي قررت الانطلاق على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا لدى المصريين بالخارج بجميع دول العالم.

ودعا محمد فاروق، جميع القيادات في الحملة بوضع أي انتماء لدى الأحزاب أو أي كيانات أخرى جانبا، والعمل على قلب رجل واحد لتفادي المخاطر التي تحيط بالوطن ويعلمها الجميع.



وطالب المنسق العام لحملة مواطن، جموع المواطنين بضرورة وحتمية الاصطفاف صفا واحدا لنكون جسدا قويا نحمي به الوطن من مخططات هدم الدولة المصرية.