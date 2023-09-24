بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام تويتر (1 - 1 ): كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت [صلاح يسجل]

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة إنجليزية جديدة Liverpool vs West Ham United اليوم، بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام تويتر: مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت، وسيكون بإمكان عشاق كرة القدم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد على ملعب آنفيلد رود في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة ستقام يوم الأحد 24 سبتمبر.

التعادل لوست هام أمام الريدز

جوووووووووووووووووووووووووووول! جارود بوين يُسجل هدف التعادل لفريق وست هام. جاء هذا الهدف بعد تمريرة رائعة من زميله سوفال، حيث استقبلها بوين ببراعة وقام بتوجيه الكرة برأسه إلى يمين الحارس أليسون بيكر. هذا الهدف يضيف إثارة إلى المباراة ويُعزز من آمال وست هام في التفوق.

صلاح يتقدم لليفربول أمام وست هام

في لحظة مهمة خلال المباراة، تمت منح ليفربول ضربة جزاء بعد محاولة محمد صلاح التفوق على نايف أجرد، لكن اللاعب المغربي عرقل نجم مصر داخل منطقة الجزاء ، وومع صافرة الحكم، قام محمد صلاح بتنفيذ ركلة الجزاء ببراعة وسجل هدفًا رائعًا لفريق ليفربول، وذلك من خلال توجيه الكرة إلى وسط المرمى ليسجل الهدف الأول لفريقه.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر

أهلاً ومرحبًا بزوار ومتابعي موقع الفجر الكرام! نحن هنا لنقدم لكم تغطية مباشرة بالفيديو لمباراة ليفربول ووست هام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024. تابعوا الحدث معنا وكونوا على استعداد لمشاهدة هذه المواجهة المثيرة!

سيكون حكم المباراة الإنجليزي "كريستوفر كافانا". ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي ومسقط، والثالثة بتوقيت جرينتش GMT.

يمكن مشاهدة المباراة على قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي المصري "علي محمد علي". بالإضافة إلى ذلك، ستنقل المباراة على عدة قنوات أجنبية منها Digi Sport 2 HD الرومانية وقناة Eleven Sports 2 HD البرتغالية.

سيكون لدى فريق ليفربول هدفًا واحدًا في هذه المباراة، وهو مواصلة سلسلة الانتصارات وملاحقة المتصدر مانشستر سيتي الذي حقق فوزًا في مباراته الأخيرة. تعادل ليفربول في مباراته الأخيرة بالدوري أمام تشيلسي في الجولة الأولى، ثم حقق انتصارات متتالية في الألعاب الأربعة التي تلتها. يأملون في الاستمرار في تلك السلسلة الإيجابية.

على الجانب الآخر، يسعى فريق وست هام لاستعادة توازنه والعودة إلى مسار الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة أمام مانشستر سيتي. يجب أن يكونوا مستعدين للتحدي أمام ليفربول، حيث سيكونون ضيوفًا على آنفيلد رود. سيكون لديهم الرغبة في تحقيق الفوز وجني النقاط الثلاث للارتقاء في ترتيب الدوري.

هذه المباراة تعد فرصة مثيرة لمحبي كرة القدم لمتابعة صراع الفريقين ورؤية أداء النجوم على أرض الملعب. سيكون الجميع على أهبة الاستعداد لرؤية من سيتفوق في هذه المواجهة الرياضية الشيقة.

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

وتصدر النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، قائمة هدافي فريقه في القرن الحادي والعشرين، برصيد 189 هدفا، خلال 311 لقاء.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تلعب مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد دون تقطيع

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 2

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 2 HD Romania

Foot+ Multisports 2

M4 Sport HD Hungary

Eleven Sports 2 HD portugal

Arena Sport 7 HD Croatia

SuperSport Variety 3

Diema Sport 3 HD

Arena Sport 3 HD Premium Serbia

معلق مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يقوم بالتعليق على مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي: علي محمد علي.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم

مركز اللاعب اللاعب حراسة المرمى أليسون بيكر الدفاع أندري روبرتسون الدفاع فيرجيل فان دايك الدفاع إبراهيما كوناتي الدفاع أليكسندر - أرنولد الوسط سوبوزلاي الوسط كورتيس جونز الوسط ماك أليستر الهجوم محمد صلاح الهجوم كودي جاكبو الهجوم لويس دياز

تشكيل وست هام المتوقع

حراسة المرمى أريولا الدفاع كوفال زوما أجويرد إيمرسون الوسط وارد براوز سوتشيك باوين قدوس لوكاس باكيتا الهجوم أنتونيو

فيما يتعلق بأداء ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يجد الفريق نفسه في المركز الثاني في جدول الترتيب، ورغم أنه يتبع السيتي بفارق 5 نقاط، إلا أنه قد حقق 10 نقاط من 4 انتصارات وتعادل واحد. يتساوى الريدز في هذا الرصيد مع توتنهام وآرسنال. إلى جانب ذلك، يمتلك ليفربول أطول سلسلة متتالية دون هزيمة في الدوري حاليًا، حيث لم يخسر في آخر 16 مباراة، منها 11 فوزًا و5 تعادلات.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

من الجدير بالذكر أن ليفربول لم يتعرض لهزيمة على ملعب أنفيلد في آخر 14 مباراة بالدوري، حيث يعود آخر هزيمة للفريق على أرضه إلى أكتوبر 2022 عندما خسر أمام ليدز يونايتد 2-1. ولم يتلقى الريدز أكثر من هدف واحد في معظم مبارياته على ملعبه هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يقدم فريق وست هام أداءً جيدًا في البريميرليج على الرغم من تعرضه للهزيمة الأولى في الموسم الحالي أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية. يحتل الهامرز المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، وقد فازوا في 3 مباريات وتعادلوا في واحدة. مدرب الفريق ديفيد مويس يطمح في تحقيق الانتصار الثالث تواليًا خارج ملعبه في الدوري لأول مرة منذ أكتوبر 2021.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

على صعيدي التاريخي، يمتلك وست هام سجلًا ضعيفًا على ملعب آنفيلد، حيث فازوا مرة واحدة فقط من آخر 53 زيارة، وتعادلوا 13 مرة، فيما تلقوا 39 هزيمة. آخر تلك الهزائم كانت في الدور الأول من الموسم الماضي بنتيجة 1-0 لصالح ليفربول، وقد سجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد. ومن الجدير بالذكر أن المدرب ديفيد مويس لم يسبق له الفوز على مدرب ليفربول يورجن كلوب، حيث تعادل مرات عديدة وخسر في 13 مناسبة ، وسننقل لكم مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر في دوري ابطال أفريقيا.