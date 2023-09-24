بث مباشر الآن ( 1 - 1 ) | كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم يلا شوت

جولة في البريميرليج بين Liverpool vs West Ham United اليوم، بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت، وتابعوا البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ضيفه وست هام يونايتد على ملعب آنفيلد رود، ضمن مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل لوست هام أمام الريدز

جوووووووووووووووووووووووووووول! جارود بوين يُحرز هدف التعادل لفريق وست هام بعد استلامه لتمريرة رائعة من زميله سوفال. برأسه البراعة، وجه بوين الكرة إلى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أليسون بيكر. هذا الهدف يضيف نكهة مميزة للمباراة ويزيد من حماسة وآمال فريق وست هام في الفوز.

ليفربول يفتتح التسجيل بأقدام صلاح

في لحظة مهمة ومثيرة خلال المباراة، تمكن محمد صلاح، نجم ليفربول، من تسجيل الهدف الأول لفريقه. وجاء هذا الهدف بعدما تعرض صلاح للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل لاعب خصم بعد محاولته التفوق عليه ، وبمهارة وبثقة عالية، قام محمد صلاح بتنفيذ ركلة الجزاء. وقد وجه الكرة بقوة ودقة نحو وسط المرمى، مما جعلها تسكن شباك الحارس المنافس. هذا الهدف المذهل جعل الجماهير ولاعبي فريق ليفربول ينفجرون بالفرح، مما أضاف نكهة خاصة لهذا اللقاء المثير.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

مرحبًا بالزوار والمتابعين الأعزاء على موقع الفجر ! نحن مسرورون بترحيبكم معنا في تغطية مباشرة بالفيديو لمباراة ليفربول ووست هام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024. انضموا إلينا واستعدوا لمشاهدة هذه المواجهة الرياضية المثيرة!

سيكون الحكم الإنجليزي "كريستوفر كافانا" هو من يدير المباراة. وستبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي ومسقط، والواحدة مساءً بتوقيت غرينتش GMT.

يمكنك متابعة المباراة على قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 2، وسيتم التعليق على المباراة بصوت المعلق الرياضي المصري "علي محمد علي". كما ستكون هناك بث مباشر للمباراة على عدة قنوات أجنبية، منها Digi Sport 2 HD الرومانية وقناة Eleven Sports 2 HD البرتغالية.

ليفربول ووست هام انطلقا في اليوروبا ليغ منتصف الأسبوع الماضي في ظروف مشابهة تمامًا. تعادل الريدز مع لاسك لينز النمساوي، بينما تعادل وست هام مع باتشكا توبولا الصربي. وقد حقق كل منهما انتصارًا بنتيجة 3-1.

يهدف ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته ومطاردة المتصدر مانشستر سيتي، الذي فاز بمباراته ضد نوتنغهام فورست في افتتاح هذه الجولة. سيكون لديهم فرصة استغلال تعثر آرسنال وتوتنهام اللذين يلتقيان في نفس التوقيت اليوم.

ليفربول يحتفظ بسجل مثير على ملعب أنفيلد، حيث لم يتعرض للهزيمة في آخر 14 مباراة له على هذا الملعب في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك منذ الهزيمة أمام ليدز يونايتد 2-1 في أكتوبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، فإن ليفربول لم يتوقف عن التسجيل إلا مرة واحدة فقط في آخر 44 مباراة خاضها أمام جماهيره في ملعب ميرسيسايد.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر، يظهر فريق وست هام أداء جيدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل المركز السادس حاليًا برصيد 10 نقاط، بفضل ثلاث انتصارات وتعادل واحد. وعلى الرغم من الهزيمة الأخيرة أمام فريق مانشستر سيتي في الجولة السابقة على أرضهم، يتطلع المدرب ديفيد مويس إلى تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي خارج أرضه في الدوري الإنجليزي، وهو إنجاز لم يحققه فريقه منذ أكتوبر 2021.

من الجدير بالذكر أن فريق وست هام يواجه صعوبة في الفوز على ليفربول على ملعب آنفيلد، حيث حقق الفوز مرة واحدة فقط من آخر 53 مباراة جمعت بين الفريقين على هذا الملعب، وتعادل في 13 مباراة وتعرض للهزيمة في 39 مباراة. ويمتلك المدرب ديفيد مويس سجلًا سلبيًا ضد المدرب يورغن كلوب، حيث تعادل معه 7 مرات وخسر 13 مرة في المواجهات السابقة بينهما.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام دون تقطيع

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام والقناة الناقلة

تقام مباراة ليفربول ضد وست هام فى الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فى الرابعة عصر اليوم، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2.

يتطلع فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمواصلة الانتصارات أمام وست هام اليوم، بعد الفوز فى 4 مباريات على التوالي منذ التعادل أمام تشيلسي بالجولة الأولي من الدوري الإنجليزي، ويصل رصيده إلي 13 نقطة.

وحقق ليفربول فوزًا مثيرًا على وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف، فى الجولة الخامسة من مسابقة البريميرليج، وصنع النجم المصري محمد صلاح الثلاثة أهداف لصالح الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام

تنقل مباراة ليفربول ووست هام في إطار منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديدًا قناة beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي.. إضافة إلى القنوات التالية:

القناة البلد SuperSport Maximo 1 - Digi Sport 2 HD Romania رومانيا Foot+ Multisports 2 - M4 Sport HD Hungary هنغاريا Eleven Sports 2 HD Portugal البرتغال Arena Sport 7 HD Croatia كرواتيا SuperSport Variety 3 - Diema Sport 3 HD - Arena Sport 3 HD Premium Serbia صربيا

مباراة ليفربول ووست هام لقاء العودة للصدارة مرة أخري

ليفربول يحتفظ بسجل مثير على ملعب أنفيلد، حيث لم يتعرض للهزيمة في آخر 14 مباراة له على هذا الملعب في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك منذ الهزيمة أمام ليدز يونايتد 2-1 في أكتوبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، فإن ليفربول لم يتوقف عن التسجيل إلا مرة واحدة فقط في آخر 44 مباراة خاضها أمام جماهيره في ملعب ميرسيسايد.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر، يظهر فريق وست هام أداء جيدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل المركز السادس حاليًا برصيد 10 نقاط، بفضل ثلاث انتصارات وتعادل واحد. وعلى الرغم من الهزيمة الأخيرة أمام فريق مانشستر سيتي في الجولة السابقة على أرضهم، يتطلع المدرب ديفيد مويس إلى تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي خارج أرضه في الدوري الإنجليزي، وهو إنجاز لم يحققه فريقه منذ أكتوبر 2021.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

من الجدير بالذكر أن فريق وست هام يواجه صعوبة في الفوز على ليفربول على ملعب آنفيلد، حيث حقق الفوز مرة واحدة فقط من آخر 53 مباراة جمعت بين الفريقين على هذا الملعب، وتعادل في 13 مباراة وتعرض للهزيمة في 39 مباراة. ويمتلك المدرب ديفيد مويس سجلًا سلبيًا ضد المدرب يورغن كلوب، حيث تعادل معه 7 مرات وخسر 13 مرة في المواجهات السابقة بينهما.