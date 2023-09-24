بث مباشر.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت الآن

بث مباشر.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت الآن،في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، ستجري المباراة الأولى بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق سان جورج الإثيوبي، وذلك في إطار لقاء الذهاب لدور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سينطلق اللقاء في الثامنة مساء اليوم الأحد وستتم متابعته عبر قنوات أون تايم سبورت.

النادي الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، وذلك بعد فوزه في الموسم السابق على الوداد المغربي في المباراة النهائية.

هذا اللقاء هو الأول بين الفريقين في تاريخ مبارياتهما في بطولات الأندية الإفريقية، ولكن الأهلي سبق وأن واجه ناديي البن وجيما أبا جيفار من إثيوبيا في السابق.

الاهلى حامل لقب دوري أبطال إفريقيا

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.

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ويدير مباراة الأهلي وسان جورج تحكيميا التشادى ألفريد أرمي حكما للساحة علي ان يعاونه الثنائي عيسى بوجولا، وحافظ موسى،وعبد الكريم عثمان حكما رابعا، بينما يتواجد في غرفة الفار أحمد إيدي من تنزانيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا؟

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري لقاء الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمواجهة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقرر انطلاق الاستوديو التحليلي للمباراة في الساعة السابعة مساء، أي قبل المباراة بـ60 دقيقة، ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير، ويحلل اللقاء كل من وليد صلاح الدين وأحمد حسن، نجما الكرة المصرية.

مشوار سان جورج الاثيوبى فى دوري الابطال

تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

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وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

من معلق مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

حسب ما تم الإعلان عنه فالمعلق المصري الشهير محمد الكواليني هو من سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي وسان جورج في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا 2024.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

مباراة الأهلي وسان جورج سوف تكون متاحة بصورة مجانية على الإنترنت عبر "يوتيوب".

ويُمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر لقنوات أون تايم سبورتس على فيسبوك