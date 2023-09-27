جوجل يحتفل بذكري إنشائه الـ 25 علي محرك البحث العالمي GOOGEL ومراحل تطوره

بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء محرك البحث جوجل، ينتشر الاحتفال حول العالم بهذه المناسبة المميزة. ظهرت على أيقونة البحث ألوان متعددة تعبيرًا عن الفرح والاحتفال، ونحن نحتفل اليوم بمرور ربع قرن على إطلاق واحد من أبرز محركات البحث على الإنترنت، الذي أثر بشكل عميق على الحياة المعرفية وأصبح مصدرًا لا غنى عنه للكثيرين.

إن محرك جوجل ليس مجرد أداة بحث عبر الإنترنت، بل هو رمز للتحول الرقمي الضخم والتقدم التكنولوجي الذي شهده العالم بدءًا من الألفية الجديدة. أثرت تلك الابتكارات على كل جوانب الحياة، حيث أصبح جوجل وجهة للبحث والتعلم والتفاعل لمعظم الناس على مستوى العالم.

بلا شك، قدم محرك جوجل إسهامات كبيرة في تشكيل مجتمع المعرفة وتقديم المعلومات بشكل سريع وفعال. ومع استمرار التطور التكنولوجي، يمكننا توقع أن جوجل سيظل لاعبًا رئيسيًا في عالم البحث والمعرفة، وسيستمر في تغيير حياتنا وتطورها بطرق لا حصر لها.

ما هي مراحل تطور جوجل علي مر الـ 25 عام ؟

السنة الحدث 1996 أسس لاري بيدج وسيرجي برين شركة BackRub في جامعة ستانفورد 1997 تم تغيير اسم BackRub إلى Google 1998 تم تأسيس شركة Google Inc. في 4 سبتمبر 1999 تم إطلاق خدمة Gmail للبريد الإلكتروني 2000 تم إطلاق خدمة Google Maps 2001 تم إطلاق خدمة Google Earth 2004 تم طرح Google للاكتتاب العام 2005 تم إطلاق خدمة Google AdSense 2006 تم إطلاق خدمة Google Translate 2007 تم إطلاق خدمة Google Chrome 2008 تم إطلاق خدمة Google Android 2009 تم إطلاق خدمة Google Docs 2010 تم إطلاق خدمة Google Drive 2011 تم إطلاق خدمة Google+ 2012 تم إطلاق خدمة Google Glass 2013 تم إطلاق خدمة Google Now 2014 تم إطلاق خدمة Google Fiber 2015 تم إطلاق خدمة Google Allo 2016 تم إطلاق خدمة Google Home 2017 تم إطلاق خدمة Google Pixel 2018 تم إطلاق خدمة Google Stadia 2019 تم إطلاق خدمة Google Nest 2020 تم إطلاق خدمة Google Meet 2021 تم إطلاق خدمة Google Pixel 6 2022 تم إطلاق خدمة Google Pixel Watch

لماذا جوجل يحتفل بالذكرى 25 لإنشائه ؟

بهذه المناسبة الخاصة، وبمرور 25 عامًا على إنشاء محرك البحث جوجل، نجد أن الاقتصادات الوطنية وحياة الشعوب قد أصبحت ارتباطًا متينًا مع هذا العملاق التكنولوجي. يعتبر محرك جوجل اليوم مصدرًا أساسيًا للمعلومات لمعظم البشر، وأصبح أحد أهم مصادر المعرفة في حياتنا اليومية.

لا يمكن تصوّر الحياة دون وجود جوجل، إذ يمثل جزءًا أساسيًا من روتين اليوم. يتفق ملايين الأشخاص حول العالم على زيارة محرك البحث هذا عدة مرات يوميًا، بدءًا من اللحظة التي يفتحون فيها عيونهم في الصباح وحتى يغلقونها للنوم في الليل.

إن جوجل أصبح أكثر من مجرد محرك بحث عبر الإنترنت؛ إنه أداة أساسية للبحث عن إجابات لأسئلتنا، وتوجيهنا خلال تحقيق أهدافنا الشخصية والمهنية، والتواصل مع العالم. وفي هذا العصر الرقمي، يمكن القول بثقة إن جوجل أصبح رفيقًا لنا طوال اليوم وشريكًا لا غنى عنه في رحلتنا في عالم المعرفة والمعلومات.

ما هي المناسبات التي يحتفل بها جوجل ؟

في الخامس عشر من نوفمبر الماضي، احتفل محرك البحث الشهير جوجل بمناسبة الذكرى الـ115 لميلاد العالم المصري حامد جوهر، الذي يُعتبر رائدًا في مجال علم البحار. وكرم جوجل هذا العالم المبدع عبر وضع صورته على صفحته الرئيسية، مما أبرز إسهاماته الكبيرة في مجال العلوم والثقافة.

وفي عام 2020، قدم جوجل تحية للفنان الراحل أحمد زكي بمناسبة الذكرى الـ71 لميلاده. حيث نشرت صورته على صفحتها الرئيسية، لتسليط الضوء على الممثل البارز وإرثه الفني الذي تركه خلفه.

وفي أغسطس 2020، احتفل محرك البحث جوجل بالذكرى الـ112 لميلاد الممثلة والمخرجة المصرية الكبيرة بهيجة حافظ، وأظهر امتنانه لها من خلال وضع صورتها في الصفحة الرئيسية لموقعه. وبهذه الخطوة، تم تسليط الضوء على مساهمتها الكبيرة في عالم الفن والسينما.

هذه اللفتات الاحتفالية من جوجل تعكس تقديرها للشخصيات البارزة في التاريخ والثقافة المصرية، وتساهم في إبراز إرثهم وتأثيرهم على المجتمع والفن.