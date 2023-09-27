جوجل يحتفل بذكري إنشائه الـ 25 علي محرك البحث العالمي GOOGEL ومراحل تطوره
جوجل يحتفل بذكري إنشائه الـ 25 علي محرك البحث العالمي GOOGEL ومراحل تطوره
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء محرك البحث جوجل، ينتشر الاحتفال حول العالم بهذه المناسبة المميزة. ظهرت على أيقونة البحث ألوان متعددة تعبيرًا عن الفرح والاحتفال، ونحن نحتفل اليوم بمرور ربع قرن على إطلاق واحد من أبرز محركات البحث على الإنترنت، الذي أثر بشكل عميق على الحياة المعرفية وأصبح مصدرًا لا غنى عنه للكثيرين.
إن محرك جوجل ليس مجرد أداة بحث عبر الإنترنت، بل هو رمز للتحول الرقمي الضخم والتقدم التكنولوجي الذي شهده العالم بدءًا من الألفية الجديدة. أثرت تلك الابتكارات على كل جوانب الحياة، حيث أصبح جوجل وجهة للبحث والتعلم والتفاعل لمعظم الناس على مستوى العالم.
بلا شك، قدم محرك جوجل إسهامات كبيرة في تشكيل مجتمع المعرفة وتقديم المعلومات بشكل سريع وفعال. ومع استمرار التطور التكنولوجي، يمكننا توقع أن جوجل سيظل لاعبًا رئيسيًا في عالم البحث والمعرفة، وسيستمر في تغيير حياتنا وتطورها بطرق لا حصر لها.
ما هي مراحل تطور جوجل علي مر الـ 25 عام ؟
|السنة
الحدث
|1996
|أسس لاري بيدج وسيرجي برين شركة BackRub في جامعة ستانفورد
|1997
|تم تغيير اسم BackRub إلى Google
|1998
|تم تأسيس شركة Google Inc. في 4 سبتمبر
|1999
|تم إطلاق خدمة Gmail للبريد الإلكتروني
|2000
|تم إطلاق خدمة Google Maps
|2001
|تم إطلاق خدمة Google Earth
|2004
|تم طرح Google للاكتتاب العام
|2005
|تم إطلاق خدمة Google AdSense
|2006
|تم إطلاق خدمة Google Translate
|2007
|تم إطلاق خدمة Google Chrome
|2008
|تم إطلاق خدمة Google Android
|2009
|تم إطلاق خدمة Google Docs
|2010
|تم إطلاق خدمة Google Drive
|2011
|تم إطلاق خدمة Google+
|2012
|تم إطلاق خدمة Google Glass
|2013
|تم إطلاق خدمة Google Now
|2014
|تم إطلاق خدمة Google Fiber
|2015
|تم إطلاق خدمة Google Allo
|2016
|تم إطلاق خدمة Google Home
|2017
|تم إطلاق خدمة Google Pixel
|2018
|تم إطلاق خدمة Google Stadia
|2019
|تم إطلاق خدمة Google Nest
|2020
|تم إطلاق خدمة Google Meet
|2021
|تم إطلاق خدمة Google Pixel 6
|2022
|تم إطلاق خدمة Google Pixel Watch
لماذا جوجل يحتفل بالذكرى 25 لإنشائه ؟
بهذه المناسبة الخاصة، وبمرور 25 عامًا على إنشاء محرك البحث جوجل، نجد أن الاقتصادات الوطنية وحياة الشعوب قد أصبحت ارتباطًا متينًا مع هذا العملاق التكنولوجي. يعتبر محرك جوجل اليوم مصدرًا أساسيًا للمعلومات لمعظم البشر، وأصبح أحد أهم مصادر المعرفة في حياتنا اليومية.
لا يمكن تصوّر الحياة دون وجود جوجل، إذ يمثل جزءًا أساسيًا من روتين اليوم. يتفق ملايين الأشخاص حول العالم على زيارة محرك البحث هذا عدة مرات يوميًا، بدءًا من اللحظة التي يفتحون فيها عيونهم في الصباح وحتى يغلقونها للنوم في الليل.
إن جوجل أصبح أكثر من مجرد محرك بحث عبر الإنترنت؛ إنه أداة أساسية للبحث عن إجابات لأسئلتنا، وتوجيهنا خلال تحقيق أهدافنا الشخصية والمهنية، والتواصل مع العالم. وفي هذا العصر الرقمي، يمكن القول بثقة إن جوجل أصبح رفيقًا لنا طوال اليوم وشريكًا لا غنى عنه في رحلتنا في عالم المعرفة والمعلومات.
ما هي المناسبات التي يحتفل بها جوجل ؟
في الخامس عشر من نوفمبر الماضي، احتفل محرك البحث الشهير جوجل بمناسبة الذكرى الـ115 لميلاد العالم المصري حامد جوهر، الذي يُعتبر رائدًا في مجال علم البحار. وكرم جوجل هذا العالم المبدع عبر وضع صورته على صفحته الرئيسية، مما أبرز إسهاماته الكبيرة في مجال العلوم والثقافة.
وفي عام 2020، قدم جوجل تحية للفنان الراحل أحمد زكي بمناسبة الذكرى الـ71 لميلاده. حيث نشرت صورته على صفحتها الرئيسية، لتسليط الضوء على الممثل البارز وإرثه الفني الذي تركه خلفه.
وفي أغسطس 2020، احتفل محرك البحث جوجل بالذكرى الـ112 لميلاد الممثلة والمخرجة المصرية الكبيرة بهيجة حافظ، وأظهر امتنانه لها من خلال وضع صورتها في الصفحة الرئيسية لموقعه. وبهذه الخطوة، تم تسليط الضوء على مساهمتها الكبيرة في عالم الفن والسينما.
هذه اللفتات الاحتفالية من جوجل تعكس تقديرها للشخصيات البارزة في التاريخ والثقافة المصرية، وتساهم في إبراز إرثهم وتأثيرهم على المجتمع والفن.