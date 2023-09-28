نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023 مرحلة البكالريوس والتجسير

رابط سريع..نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023 مرحلة البكالريوس والتجسير

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رابط سريع..نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023 مرحلة

نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023 مرحلة البكالريوس والتجسير،أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في الأردن عن صدور نتائج القبول الموحد للجامعات الرسمية للمرحلة الجامعية البكالوريوس للعام الدراسي الجديد 2023/2024. من المتوقع أن يتم نشر النتائج يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023. يتم نشر النتائج على الموقع الرسمي لوحدة التنسيق على الإنترنت.

يمكن لكل طالب الحصول على نتائجه الشخصية عن طريق رقم الطلب الخاص به عبر الموقع الرسمي لوحدة التنسيق.

نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023 _2024

وحدة التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن يوم الخميس، 28 سبتمبر 2023، سيكون موعد الإعلان عن نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2023-2024 في الأردن. وتشير التقديرات إلى أن عدد المتقدمين بلغ 92،020 طالبًا وطالبة.

من الملاحظ أن معدلات القبول الموحد ارتفعت هذا العام، خاصة في التخصصات العلمية. يترقب الكثيرون الإعلان عن النتائج بفارغ الصبر لمعرفة التخصصات والجامعات التي تم قبولهم فيها.

نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023 مرحلة البكالريوس والتجسير

يعتبر القبول الموحد نظامًا مهمًا في الأردن حيث يسمح للطلاب الذين اجتازوا الثانوية العامة بالتقديم إلى الجامعات الرسمية وفقًا لمعدلاتهم وتفضيلاتهم. تهدف هذه العملية إلى توزيع الطلاب بشكل عادل على التخصصات المختلفة وضمان شفافية العملية. يُظهر هذا المقال أهم أخبار القبول الموحد في الأردن للعام الجامعي 2023-2024، بما في ذلك مواعيد التقديم وإعلان النتائج، وكيفية إجراءات التسجيل والدفع، وأمثلة على معدلات القبول في بعض التخصصات. يمكن العثور على مزيد من المعلومات ومتابعة الأخبار المتعلقة بالقبول الموحد على الرابط المقدم في النص.

استخراج نتائج القبول الموحد 2023 الاردن

فور الإعلان عن توافر نتائج القبول الموحد للجامعات الرسمية بالأردن مرحلة البكالريوس 2023، يمكن استخراجها من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول على رابط وحدة التنسيق الموحد الجامعات الاردنية.
  • ادخل جميع البيانات المطلوبة.
  • ادخل رقم الطلب.
  • ادخل الاسم الرباعي.
  • ادخل الرقم السري.
  • قم بالضغط على عرض النتائج.
  • يتم عرض النتيجة المبدئية لقبول الطالب، وذلك في واحدة من الكليات التي تم تسجيلها.

سيكون عرض النتائج عبر رابط وحدة تنسيق القبول، ويمكن للطلبة الحصول على النتائج من خلال التسجيل عن طريق الرابط، بإتباع عدة خطوات كالتالي:

- اذهب من وحدة التنسيق الأردنية الموحدة إلى موقع وحدة التنسيق الأردنية الموحدة.

- تسجيل جميع البيانات اللازمة من خلال الموقع، بما في ذلك رقم الطلب.

- كتب بقية بيانات الطالب، مثل الرقم السري والاسم الرباعي. 

- انقر فوق عرض النتائج.

- يعرض على الطالب نتائج القبول بالجامعة التي يمكنه الالتحاق بها وتم قبوله بها مبدئيا.

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