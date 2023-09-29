بث مباشر مباراة الأهلي ضد سان جورج تويتر ( 0 - 0 ): كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت [المارد الأحمر]

مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم ي

ليلة أفريقية جديدة Al Ahly vs Saint George اليوم، بث مباشر مباراة الأهلي ضد سان جورج تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2023 يومًا مثيرًا لمحبي وعشاق النادي الأهلي المصري، حيث سيكونون على موعد مع مباراة الأهلي ضد فريق سانت جورج الإثيوبي في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. تأتي هذه المباراة بعد فوز النادي الأهلي في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة.

مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت

تقدمت صحيفة 'الفجر' ببث مباشر لمباراة الأهلي وسان جورج التي ستُقام اليوم الجمعة، الموافق 29 سبتمبر من عام 2023، ضمن منافسات إياب دور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024. ستُلعب المباراة على أرضية ستاد القاهرة الدولي ، وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة أمام سان جورج في مواجهة الذهاب التي أقيمت مساء الأحد الماضي، سجل حسين الشحات هدفين وأحرز أحمد عبد القادر هدفًا.

لمتابعة أحداث هذه المواجهة المثيرة، يقدم فريق عمل موقع "بوابة الفجر" خدمة التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وسانت جورج، وسيتم نقل المباراة بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية، التي احتفظت بحقوق نقل مباريات الأندية المصرية في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية لموسم 2023-2024.

يسعى فريق عمل "بوابة الفجر" لتقديم تغطية حصرية وشاملة لكل ما يتعلق بمباراة الأهلي وسانت جورج بث مباشر، بما في ذلك المعلق المختار للمباراة وجميع التفاصيل والأخبار المتعلقة باللقاء. ستكون هذه المباراة فرصة رائعة لمحبي النادي الأهلي لمتابعة فريقهم المفضل ودعمه في رحلته نحو البطولة القارية.

مواجهة سانت جورج في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا 2023

يسعى نادي الأهلي، بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، بكل تركيز وإصرار لتحقيق الفوز أو حتى التعادل في مباراته ضد سان جورج الإثيوبي، وذلك بهدف الصعود إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2023. هذا المشوار يأتي كجزء من جهود النادي للحفاظ على اللقب الأفريقي الذي توج به في الموسم السابق، بعدما تغلب على الوداد البيضاوي المغربي في مباراة مثيرة على أرض ملعب محمد الخامس في المغرب.

مارسيل كولر قام بتحذير اللاعبين بشدة من عدم الغرور أو الاستهانة بالخصم بناءً على نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة. يدرك المدير الفني أن مباريات كرة القدم قد تحمل العديد من المفاجآت، ولا يمكن الاعتماد بالكامل على تلك النتيجة السابقة.

وأكد كولر أهمية التسجيل في وقت مبكر من المباراة واستغلال أي فرصة لزيادة النتيجة وقتل طموح المنافس وحسم الصعود مبكرًا. بالمقابل، يسعى نادي سان جورج إلى تحقيق ريمونتادا تاريخية من خلال الفوز على الأهلي بفارق ثلاثة أهداف، وذلك من أجل التأهل.

يشدد كولر على أهمية أداء اللاعبين بقوة وتحقيق نتيجة إيجابية للتعبير عن أنفسهم وتقديم أداء قوي في هذه المباراة الهامة، التي يأمل الأهلي في أن تؤكد تفوقه وتقدمه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم في إياب دور الـ 32 دوري أبطال إفريقيا

تأتي بشرى سارة لجميع مشجعي النادي الأهلي في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت ONTime Sports عن بث مباراتي الأهلي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا على قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة المجانية. هذا يعني أن المباراتين ستكون متاحة للمشاهدين بشكل مجاني على هذه القناة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم القناة بنقل مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، مما يتيح للجماهير فرصة مشاهدة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت.

لمن لديهم تفضيل لمتابعة نتيجة المباراة وأحداثها لحظة بلحظة، يمكن متابعتها أيضًا عبر الإنترنت عبر موقع "بوابة الفجر"، حيث سيتم تحديث النتيجة والأحداث على مدار المباراة.

يجدر بالذكر أن النادي الأهلي يُعتبر المسيطر والأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا بـ 11 ألقاب، وقد تمكن من الفوز بالبطولة في النسخة الأخيرة بعد تغلبه على الوداد المغربي في المباراة النهائية.

مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم

ما هو موعد مباراة الأهلي وسانت جورج ؟

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد سان جورج بث مباشر اليوم الأخد في تاريخ 2023-09-24 الساعة 21:00 على قناة On Time Sport HD.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسانت جورج ؟

سوف يكون بمقدور الجميع مشاهدة مباراة سانت جورج ضد الأهلي عبر قناة On Time Sport HD أو من خلال موقع بوابة الفجر الرياضي.

القناة أون تايم سبورت HD التردد 12303 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

أين يمكنني مشاهدة الأهلي – سانت جورج بث مباشر ؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج بث مباشر على قناة On Time Sport HD أو من خلال شراء تذكرة حضور المباراة في ستاد القاهرة الدولي. وكما يسعي فريق عمل موقع بوابة الفجر إلى توفير كافة روابط نقل مباراة الأهلي ضد سان جورج بث مباشر

من هو معلق مباراة سانت جورج ضد الأهلي؟

قامت إدارة قنوات اون تايم سبورت بتعين المعلق محمد الكواليني الغني عن التعريف بالتعليق علي أحداث مباراة الأهلي ضد سانت جورج عبر شاشات قنوات On Time Sport HD.

1_طاقم تحكيم مالى لمباراة الأهلى وسان جورج

اختار الاتحاد الافريقى الكاف الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة لمباراة الاهلى الليلة، على أن يعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا.





2_ الأهلى يخوض مباراتى الذهاب والإياب أمام بطل إثيوبيا بالقاهرة

يلعب الأهلي ضد سان جورج ذهابًا وإيابًا في البطولة القارية باستاد القاهرة، طبقًا لاتفاق مسئولي الناديين بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج | من هنــــا



3_ مشوار سان جورج فى دوري الأبطال

تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.



4_ الأهلى حامل لقب دوري الابطال

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز فى نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.





وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.



5_ نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى وسان جورج الاثيوبى

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج | من هنــــا



سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.





سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات فى الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الليلة