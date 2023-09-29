بث مباشر مباراة برشلونة ضد إشبيلية تويتر ( 0 - 0 ) : كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر اليوم يلا شوت [الليجا الإسبانية]

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة برشلونة ضد إشبيلية تويتر: مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر اليوم يلا شوت، وعشاق كرة القدم الإسبانية ينتظرون بفارغ الصبر مواجهة كلاسيكية مثيرة على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" تجمع بين فريقي برشلونة وإشبيلية في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر اليوم يلا شوت

وتقدم مجلة "بوابة الفجر" خدمة بث مباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية، التي ستُقام اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر سبتمبر لعام 2023. هذه المباراة هي جزء من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" في موسم 2023-2024 ، وستُلعب هذه المباراة على أرضية ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، الذي يُعد معقلًا لفريق برشلونة الحالي. يُعتبر هذا اللقاء من اللقاءات المهمة في الدوري الإسباني، حيث سيتنافس الفريقان من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث ، ويعد بث المباراة مباشرًا خدمة مهمة لعشاق كرة القدم، حيث يمكن للمشجعين متابعة أحداث المباراة عبر هذه الخدمة، سواءً كانوا في الملعب أو في منازلهم. تتيح هذه الخدمة فرصة مشاهدة اللعبة ومتابعة تطوراتها على الفور، مما يزيد من متعة تجربة متابعة كرة القدم.

للأسف، لم يتمكن النادي الكتالوني من الحفاظ على الصدارة في ترتيب الليغا لفترة طويلة، بعد أن انتهت المباراة السابقة بالتعادل مع ريال مايوركا بهدفين لكل فريق. ولقد تعرض المدرب تشافي هيرنانديز ولاعبو الفريق لانتقادات حادة بعد هذا التعثر، رغم الاستياء الكبير من قرارات التحكيم المثيرة للجدل خلال مباراة مايوركا.

بالنسبة لإشبيلية، الذي توج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، فإن بدايته في الليغا لم تكن مثالية، حيث حقق فقط 7 نقاط من 6 مباريات ويعاني من مشاكل إدارية وفنية.

بالرغم من هذه التحديات، مباريات إشبيلية ضد برشلونة دائمًا ما تكون مثيرة ولا يمكن التنبؤ بنتيجتها بسهولة، خاصة مع وجود ضغوط كبيرة على الفريق وعلى رأسهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. هذه المواجهة تعد من أبرز الأحداث في عالم كرة القدم وستشهد منافسة قوية بين الفريقين.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024؟

مباراة برشلونة وإشبيلية ستكون منقولة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُذاع قمة الجولة الثامنة عبر قناة "beIN Sports HD 1" باللغة العربية.

ويمكن متابعة المباراة باللغة الإنجليزية من خلال الانتقال إلى قناة "beIN Sports HD 1 English".

بث مباشر مباراة برشلونة ضد إشبيلية تويتر

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

من معلق مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024؟

أسندت قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وإشبيلية للمعلق الشهير عصام الشوالي.

متابعة اللقاء يمكن أن تتم بالتعليق الإنجليزي عبر قناة "beIN Sports HD 1 English".

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024؟

فضلا عن ذلك، يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية عبر الإنترنت بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال خدمة "بي إن كونكت".

متى موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024؟

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية هو الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، و11 مساءً بتوقيت الإمارات.

مباراة

توقيت مصر والسعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة برشلونة -إشبيلية

الجمعة 29 سبتمبر 2023 22:00 الجمعة 29 سبتمبر 2023 23:00 beIN Sports HD 1

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد فريق أشبيليةفي المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط بجدول ترتيب البطولة الإسبانية.

برشلونة يتعثر وإشبيلية يفوز في الجولة الماضية من الدوري الإسباني

وكان فريق برشلونة تعثر في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز خارج ملعبه، أمام نظيره فريق ريال مايوركا بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما قد حقق فريق إشبيلية فوزا كبيرا على ملعبه امام نظيره فريق ألميريا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب خوان سانشيز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية | من هنــــا

وضمت اختيارات تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، جميع العناصر التي تمثل القوة الضاربة للبارسا، مثل: تير شتيجن وإينياكي بينيا وأسترالاجا، وكانسيلو ووندي وكريستنسن ومارتينيز وأراوخو وماركوس ألونسو وبالدي.

وأوريول روميو وسيرجو روبيرتو وجافي وفيرمين لوبيز وجوندوجان وفيران توريس ورافينيا ولامين لامال وجواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي.

وفي المقابل يراهن جوزيه لويس، المدير الفني لأشبيلية، علي الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها فريقه، إثر اكستاحه ألميريا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، وسجل الخماسية يوسف النصيري، دودي لوكيباكيو، خيسوس سوسو، إريك لاميلا، وكيكي سالاس، ليدخل الفريق الفائز منطقة أمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية | من هنــــا

يحتل برشلونة حاليًا صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط بعد فوزه الأخير على الميريا بنتيجة 5-1.