مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة جديدة في الدوري Wolverhampton vs Manchester City اليوم، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون تويتر: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم يلا شوت، وفي لقاء مثير من الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره وولفرهامبتون اليوم السبت على أرضية استاد "مولينيو". يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، وهو مباراة متوقعة تجمع بين فريقين بقوة وإمكانيات كبيرة.

تعتبر هذه المباراة فرصة هامة لكلا الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث وتعزيز مكانتهما في جدول الترتيب. يسعى مانشستر سيتي إلى الاستمرار في سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارة الدوري، بينما يسعى وولفرهامبتون للتغلب على الأوضاع الصعبة وتحقيق انتصار مهم.

مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا تستعد لمواصلة انتصاراتها في الدوري الإنجليزي بهدف تعزيز صدارتها لجدول الترتيب والحفاظ على لقب الدوري. يحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 18 نقطة، متفوقًا بنقطتين على ليفربول الوصيف. في المقابل، يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

في الفترة الأخيرة، ودّع مانشستر سيتي بطولة كأس رابطة المحترفين بعد خسارته أمام نيوكاسل يونايتد بهدفٍ نظيف في الدور الثالث من البطولة. هذا الخروج المبكر يعد الأول من نوعه تحت إشراف بيب جوارديولا في بطولات الكؤوس المحلية.

تاريخيًا، خاض الفريقان 106 مباراة، حيث انتصر وولفرهامبتون في 40 منها، فيما تفوق مانشستر سيتي في 44 مباراة، وانتهت 22 مباراة بالتعادل. وتعتبر أكبر نتيجة حققها مانشستر سيتي في تاريخ مواجهاته مع وولفرهامبتون فوزًا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في الموسم الماضي.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي ؟

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نظيرة فريق ولفرهامتون، اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر ، وتنطلق المباراة في تمام الساعة، 5:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين والأردن ، 6:00 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي القادمة ضد ولفرهامتون ؟

واستطاعت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية في الحصول على حقوق نقل بطولة الدوري الإنجليزي منذ سنوات، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتم نقل مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون على قناة beIN Sports 1 HD، وتم إسناد مهمة التعليق الصوتي لهذه الموقعة للمعلق الرياضي عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم يلا شوت

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

قد يعتمد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على التشكيل التالي في مباراة ولفرهامبتون:-

حراسة المرمى ايدرسون خط الدفاع جوارديولا كي – روبن دياز – وكر خط الوسط كوفاسيتش – رودري – برناردو سيلفا خط الهجوم جريليش – هالاند – فودين

مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا تستعد لمواصلة انتصاراتها في الدوري الإنجليزي بهدف تعزيز صدارتها لجدول الترتيب والحفاظ على لقب الدوري. يحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 18 نقطة، متفوقًا بنقطتين على ليفربول الوصيف. في المقابل، يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون | من هنـــا

في الفترة الأخيرة، ودّع مانشستر سيتي بطولة كأس رابطة المحترفين بعد خسارته أمام نيوكاسل يونايتد بهدفٍ نظيف في الدور الثالث من البطولة. هذا الخروج المبكر يعد الأول من نوعه تحت إشراف بيب جوارديولا في بطولات الكؤوس المحلية.

تاريخيًا، خاض الفريقان 106 مباراة، حيث انتصر وولفرهامبتون في 40 منها، فيما تفوق مانشستر سيتي في 44 مباراة، وانتهت 22 مباراة بالتعادل. وتعتبر أكبر نتيجة حققها مانشستر سيتي في تاريخ مواجهاته مع وولفرهامبتون فوزًا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في الموسم الماضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون | من هنـــا

مانشستر سيتي يسعى إلى تحقيق انتصاره السابع على التوالي هذا الموسم بهدف مواصلة تصدره لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز والحفاظ على لقبه. يدخل الفريق هذا اللقاء بعد خروجه المبكر من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية إثر هزيمته أمام نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف في الدور الثالث من البطولة.

من ناحية أخرى، يتطلع وولفرهامبتون إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء والاستفادة من ميزة ملعبه الخاص، وذلك لتحسين موقعه في جدول الترتيب.