المشدد 3 سنوات للمتهمين بابتزاز رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالحبس 3 سنوات على مروة إبراهيم محمد، ومحمد عبد العاطي وياسين شعبان المتهمين بارتكاب جريمة ابتزاز رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

وكانت قد وجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهم تهديد المجني عليه كتابة، بارتكاب جريمة نسب أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوب بطلب حمله على تقديم مبالع مالية، فضلًا عن تعمدهم إزعاج ومضايقة المجني عليه بطريقة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ورأت المحكمة أن هاتين التهمتين، يتعين معهما وعملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، عقابهم بالمواد 326، 32، 327/1 من قانون العقوبات والمادتين 1،76/2 من القانون 10 لسنة 2003 من تنظيم الاتصالات، وإنزال العقوبة الأشد لهم عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات.