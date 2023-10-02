الجيزة تتجمل لاستقبال الحفل الكبير بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

أخبار مصر
الجيزة تتجمل لاستقبال
الجيزة تتجمل لاستقبال الحفل الكبير بمناسبة انتصارات أكتوبر

تواصل محافظة الجيزة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الاستعدادات النهائية، للاحتفالية الشعبية الكبرى، التي تنظم مساء اليوم احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر التاريخية المجيدة.

الجيزة تتجمل لاستقبال الحفل الكبير بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة

ومن المقرر أن تنظم الاحتفالية الكبرى في ميدان الجلاء بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك تزامنا مع  الاحتفالات الرسمية والشعبية التى تنطلق فى ربوع مصر المحروسة تعبيرا عن مشاعر الفرحة والفخر والاعتزاز بالذكرى الخمسين للحرب والانتصارات الباسلة.

الجيزة تتجمل لاستقبال الحفل الكبير بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة

وشهد ميدان الجلاء بمنطقة الدقي، تزيين لكافة ميحطه بالأنوار، فضلا عن إقامة منصة ضخمة مقرر أن يقام من عليها الحفل الكبير، الذي يتضمن فقرات فنية وترفيهية وعروض غنائية وثقافية وتراثية متميزة وسط كرنفال جماهيرى حاشد.

الجيزة تتجمل لاستقبال الحفل الكبير بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة
انتصارات أكتوبر 6أكتوبر أخبار مصر احتفالات اكتوبر المجيدة نصر اكتوبر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم 30-09-2023 في الدوري الإنجليزي [ سقوط الريدز ]

( ملخص ): أهداف ونتيجة مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم في الكونفدرالية الأفريقية [الزمالك يضمن التأهل]

أهداف وملخص مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم في الكونفدرالية الأفريقية [الزمالك يتأهل بعد صراع كبير]

اهداف مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

عاجل.. لقطة طرد مصطفى محمد اليوم في الدوري الفرنسي "فيديو"

مصدر: البنك المركزي يستغني عن التعويم.. وهذه بدائله الأخري

عاجل.. سعر القطن اليوم 1 - 10 بعد انتهاء المزادات اليوم

أسماء الحاضرين في العرض الخاص لفيلم "سكر"