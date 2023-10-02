الجيزة تتجمل لاستقبال الحفل الكبير بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

تواصل محافظة الجيزة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الاستعدادات النهائية، للاحتفالية الشعبية الكبرى، التي تنظم مساء اليوم احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر التاريخية المجيدة.

الجيزة تتجمل لاستقبال الحفل الكبير بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة

ومن المقرر أن تنظم الاحتفالية الكبرى في ميدان الجلاء بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك تزامنا مع الاحتفالات الرسمية والشعبية التى تنطلق فى ربوع مصر المحروسة تعبيرا عن مشاعر الفرحة والفخر والاعتزاز بالذكرى الخمسين للحرب والانتصارات الباسلة.

الجيزة تتجمل لاستقبال الحفل الكبير بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة

وشهد ميدان الجلاء بمنطقة الدقي، تزيين لكافة ميحطه بالأنوار، فضلا عن إقامة منصة ضخمة مقرر أن يقام من عليها الحفل الكبير، الذي يتضمن فقرات فنية وترفيهية وعروض غنائية وثقافية وتراثية متميزة وسط كرنفال جماهيرى حاشد.