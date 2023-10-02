بث مباشر مباراة النصر السعودي تويتر آلحين { 0 - 0 }: كورة لايف مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه بث مباشر الشوط الأول اليوم يلا شوت [ آبطال آسيا ]

مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه بث مباشر اليوم يلا شوت

صراع آسيوي بين Al Nassr - Esteghlal Dushanbe اليوم، بث مباشر مباراة النصر السعودي تويتر: مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه بث مباشر اليوم يلا شوت، ويستضيف النصر منافسه استقلال دوشنبه على ملعبه الأول بارك، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2024.

بدأ فريق المدرب لويس كاسترو مشواره في البطولة الآسيوية بأفضل طريقة ممكنة بعدما نجح في تحقيق الفوز على بيرسبوليس الإيراني في مباراة قوية انتهت بنتيجة 2-0 لصالح النصر. هذا الانتصار سمح للفريق بتصدر مجموعته، خاصة بعد تعادل فريق استقلال مع الدحيل.

مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه بث مباشر اليوم يلا شوت

في لحظات قليلة، سينطلق النادي العالمي بقيادة النجم كريستيانو رونالدو نحو تحقيق حلمه الآسيوي. سيتواجه مع نادي استقلال دوشنبه الإيراني في مباراة مثيرة تهدف إلى مواصلة تألق النادي على الساحة القارية. هذه المباراة الحاسمة ستقام في ملعب العالمي بحضور جماهيره المخلصة، ومن المتوقع أن يكون لحماس ودعم جماهير النادي تأثير إيجابي على أداء لاعبيه ، وهذه اللحظات تمثل فرصة مهمة للفريق لتحقيق النجاح في المستوى الآسيوي، وربما تكون البداية لمشوار مثير نحو تحقيق الأهداف الكبيرة. سيكون للمشجعين دور مهم في تحفيز اللاعبين وتشجيعهم لتقديم أداء مميز في هذه المواجهة الهامة.

من المهم أن يحقق النصر الفوز في هذه المباراة أمام استقلال دوشنبه لتعزيز فرصه في التأهل إلى دور الثمانية في البطولة. إذا نجح الفريق في تحقيق الانتصار، سيكون لديه ميزة كبيرة في المنافسة على صدارة المجموعة دون الحاجة إلى معادلات معقدة في حالة حصوله على المركز الثاني.

من المتوقع أن يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم النصر في هذه المباراة، وقد لاقى استقبالًا حافلًا من قبل جمهور كرة القدم الإيراني خلال لقاء الفريق مع برسبوليس. إن مشاركته ستكون محورية في تطلعات النصر لتحقيق الفوز والمضي قدمًا في مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2024

مباراة النصر واستقلال دوشنبه ستكون منقولة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD داخل السعودية، وكذلك قناة SSC1 HD.

كما يمكنك متابعة المباراة من شتى بقاع المنطقة العربية والشرق الأوسط عبر قناة "beIN Sports AFC HD 3".

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2024

بمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا 2024 من خلال الأقمار العربية الصناعية جميعًا.

ستجد SSC على عرب سات فقط، فيما تتاح بي إن سبورت آسيا على سهيل سات ونايل سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال دوشنبه

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN SPORTS AFC نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 سهيل سات 11585 عامودي 27500 2/3

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا 2024 متاحًا من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من تطبيق "شاهد VIP".

ويمكنك متابعة المباراة أيضًا من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة "بي إن كونكت"، كما سيكون متاحًا عبر تطبيق "Starzplay".

متى موعد مباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا 2024؟

وعن موعد مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي ضيفًا ثقيلًا على ملعب ستاد الأول بارك لمواجهة النصر السعودي اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وستنطلق مباراة النصر ضد استقلا دوشنبه اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، الأردن، اليمن، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

تشكيل النصر أمام استقلال دوشنبه

حراسة المرمى نواف العقيدي رباعي الدفاع محمد قاسم - إيمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام ثلاثي الوسط فوفانا عبد الله الخيبري مارسيلو بروزوفيتش مثلث الهجوم عبد الرحمن غريب - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

حكم مباراة النصر والاستقلال اليوم في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حكم مباراة النصر والاستقلال اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، وأسند مهمة إدارة المباراة للحكم الكوري هيونج جين كحكم ساحة.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه اليوم في دوري أبطال آسيا

معلق مباراة النصر السعودي واستقلال دوشنبه

أسندت إدارة بين سبورت مهمة التعليق على مباراة النصر واستقلال دوشنبه اليوم للمعلق المخضرم عصام الشوالي عبر قناة بين سبورت AFC 3.

المركز الفريق النقاط المباريات الفوز التعادل الخسارة 1 النصر 3 1 1 0 0 2 استقلال دوشنبه 1 1 0 1 0 3 الدحيل 1 1 0 1 0 4 برسبوليس 0 1 0 0 1

في مساء اليوم الاثنين، ستشهد مباراة قوية ومثيرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2024، حيث يستضيف النصر السعودي نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب "الأول بارك". هذه المواجهة تأتي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

يدخل النصر هذه المباراة بعد أداء مميز في مباراته الافتتاحية في البطولة، حيث نجح في تحقيق الفوز على بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2-0. هذا الفوز ساهم في تصدر النصر لمجموعته في البطولة، ويتطلع الفريق إلى مواصلة الانتصارات والمحافظة على صدارة المجموعة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه | من هنــــا

من المتوقع أن يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر حاضرًا في هذه المباراة، وسيكون له الدور الكبير في قيادة هجوم الفريق وتسجيل الأهداف. وقد لاقى رونالدو ترحيبًا حارًا من قبل الجماهير الإيرانية خلال مباراة الفريق مع بيرسبوليس.

النصر يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، وبالتالي سيحتاج إلى تقديم أداء قوي والاستفادة من الأرض والجمهور في ملعبه.

بالنظر إلى الأداء القوي الذي يقدمه النصر في الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق 6 انتصارات متتالية، يأمل الفريق في الاستمرار في هذا الأداء الرائع وتحقيق النجاح في البطولة القارية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه | من هنــــا

بالإضافة إلى الصدارة في المجموعة، يسعى النصر لتقديم أداء مميز في بطولة دوري أبطال آسيا والتأهل بأقصى إمكاناته. وبحسب لوائح البطولة، سيتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس. هذا يجعل مباراة النصر أمام استقلال دوشنبه فرصة ذهبية للفريق لتحقيق أهدافه في البطولة.

كريستيانو رونالدو يقود هجوم النصر ضد الاستقلال في دورى أبطال آسيا

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، التشكيل الرسمي ضد نظيره استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان، في المواجهة المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، على استاد "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2024 والتي تضم بجانبهما الدحيل القطرى وبرسيبوليس الإيراني.