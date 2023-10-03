واردات الهند من النفط الروسي تقفز 15% في سبتمبر



قفزت شحنات النفط الروسي إلى الهند 15% في سبتمبر، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر في أغسطس، مدعومة بوفرة المعروض وتخفيضات الأسعار، وفقا لشركة "كبلر إس إيه إس" (Kpler SAS).

قالت شركة تحليلات البيانات إن الشحنات القادمة من روسيا بلغت 1.78 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

ومن المرجح أن تظل الواردات مرتفعة، وفق فيكتور كاتونا، كبير محللي النفط الخام لدى "كبلر".

يرى كاتونا أن هناك "مجالا واسعا" لزيادة الواردات من روسيا لأن الحظر الذي فرضته البلاد على صادرات الديزل يعني أن مصافي التكرير المحلية ستخفض معدلات التشغيل، وبالتالي سيكون هناك المزيد من النفط الخام المتاح للتصدير.

قد تشتري الهند بشكل رئيسي خام الأورال الذي يتم تسليمه بخصم نحو أربعة دولارات للبرميل على برنت، مما يجعله أكثر جاذبية من الإمدادات الآجلة من الشرق الأوسط، حسب كاتونا.

وأضاف أنه مع تزايد توافر الخام الروسي، قد يقدم المصدرون تخفيضات أكبر في المستقبل.

ارتفعت واردات (الهند) من العراق، ثاني أكبر مورد، 9.4% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق إلى 934 ألف برميل يوميا، في حين انخفضت الشحنات من المملكة العربية السعودية، ثالث أكبر مورد، بنسبة 41% إلى 491 ألف برميل يوميا.