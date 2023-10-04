بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي اليوم في كأس مصر .. يلا شوت

لقاء في الكأس مع Ahly vs Enppi الليلة، بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي اليوم في كأس مصر.. يلا شوت، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إجراء تعديلًا مهمًا على موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر. تم تأجيل المباراة لتقام في التاسعة مساءً بدلًا من السابعة في نفس اليوم.

تعتبر هذه المباراة واحدة من أهم المواجهات في بطولة كأس مصر لكرة القدم، حيث يسعى النادي الأهلي إلى الحفاظ على لقبه الذي توج به في الموسم السابق بعد فوز مثير على بيراميدز. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتنافس بين الفريقين.

تم تغيير موعد المباراة لأسباب تنظيمية تهدف إلى ضمان سير اللقاء بشكل أفضل وتوفير الظروف الملائمة للفرق والجماهير. ستكون هذه المباراة فرصة هامة للفريقين للتأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة والتنافس على اللقب الغالي.

يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيلو كولير على وضع خطة مباراة إنبي، من خلال دراسة أسلوب لعب الفريق البترولي وأبرز اللاعبين في صفوفه. يهدف الأهلي إلى تجهيز اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الفرق للمنافسات المحلية والدولية، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق النجاح في مختلف البطولات والحفاظ على مكانته البارزة في عالم كرة القدم المصرية والعربية.

موعد مباراة الأهلي اليوم في كأس مصر

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي اليوم في بطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي، ولكن تم تغيير موعد المباراة لتقام في الساعة التاسعة مساءً بدلًا من السابعة مساءً كما كان مخططًا سابقًا. ستكون هذه المباراة بين الأهلي وإنبي هامة جدًا، حيث سيتنافس الفريقان من أجل التأهل إلى نهائي كأس مصر.

فائز هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية للبطولة. ستكون هذه المواجهة فرصة هامة للفرق للمنافسة على اللقب وإثبات جاهزيتهم لخوض المنافسات المحلية والدولية.

توقيت المباراة يتوافق مع توقيت القاهرة ومكة المكرمة، وبالتالي، ستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً. ستكون هذه المواجهة مثيرة ومليئة بالتنافس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق النجاح والتأهل إلى المباراة النهائية لكأس مصر.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا

القناة الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد إنبي بث مباشر في كأس مصر هي قناة أون تايم سبورتس، بكونها القناة الرسمية لنقل مباريات الدوري المصري، وترددها:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11861 معدل الرمز 27500 الأستقطاب رأسي التصحيح 6/5

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي اليوم

ومن المتوقع أن يجري عددا من التغيرات في تشكيل مباراة الأهلي اليوم ضد إنبي، ليعود لتشكيل الأهلي كل من على معلول، ومراون عطية وأليو ديانج ثنائي الوسط، والتشكيل المتوقع كالتالي:

تشكيل الأهلي ضد إنبي

حارس مرمى محمد الشناوي رباعي الدفاع علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني ثلاثي الوسط إمام عاشور - أليو ديانغ - مروان عطية مثلث الهجوم رضا سليم - أنتوني موديست - حسين الشحات

تشكيل إنبي ضد الأهلي

حارس مرمى عبد العزيز البلعوطي الدفاع أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمد حامد الوسط أحمد يوسف - مصطفى شكشك - مودي ناصر - مصطفى دويدار - أحمد نادر الهجوم أحمد "أوفا" - رفيق كابو

غيابات الأهلي أمام إنبي اليوم في كأس مصر

يغيب عن مباراة الأهلي وإنبي اليوم 11 لاعبًا لأسباب مختلفة أهمها الإصابات وعدم الجاهزية، ورؤية الجهاز الفني، وتضم قائمة الغيابات كل من: المغربي رضا سليم، حمزة علاء، كريم نيدفيد، معتز محمد، عمرو السولية، خالد عبدالفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، صلاح محسن، كريم فؤاد، محمد زعلوك.

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي في كاس مصر

تاريخ المواجهات بين النادي الأهلي ونادي إنبي في بطولة كأس مصر يحمل العديد من اللحظات المثيرة والنجاحات للفريقين. تعد هذه المواجهات من اللقاءات المنتظرة بشغف من قبل عشاق كرة القدم في مصر، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

لقد تواجه النادي الأهلي وإنبي في كأس مصر مرات عديدة على مر السنوات، وتميزت هذه المواجهات بالتنافس الشديد والمشاهد الرائعة على أرض الملعب. إليك نظرة عامة على تاريخ هذه المواجهات وأبرز اللحظات فيها:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وإنبي | من هنــــا

1. موسم 2010-2011:

- كانت هذه إحدى المباريات البارزة بين الأهلي وإنبي في دور الـ16 من كأس مصر.

- انتهت المباراة بفوز إنبي 1-0، وكانت الهدف الوحيد من صناعة اللاعب رامي ربيعة الذي كان حينها ضمن صفوف إنبي.

2. موسم 2004:

- التقى الفريقان في دور نصف النهائي من البطولة، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي 2-1.

- تألقت نجوم الأهلي في هذه المباراة وقادوا فريقهم للتأهل إلى النهائي.

3. موسم 2016:

- تجددت المواجهة في نصف النهائي مرة أخرى، وانتهت المباراة بتفوق إنبي 2-1.

- حصل إنبي على الفرصة للمنافسة في المباراة النهائية والتي انتهت بتتويج الزمالك باللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وإنبي | من هنــــا

يظهر من خلال هذه المواجهات التاريخية أن النادي الأهلي تفوق على إنبي في معظم المرات التي واجه فيها الفريقين في كأس مصر. ومع ذلك، يبقى كل لقاء فرصة لتحقيق النجاح والمفاجآت في عالم كرة القدم.

تحظى مباراة الأهلي وإنبي دائمًا بمتابعة كبيرة من قبل الجماهير، وهي تجمع بين الحماس والتنافس والروح الرياضية. تظل هذه المواجهات جزءًا مهمًا من تاريخ كأس مصر وتعزز من شعبية البطولة وجاذبيتها للمشجعين.