أحمد أيوب يقود نادي المروج الليبي رسميا

الفجر الرياضي
احمد ايوب
احمد ايوب

أعلن نادي المروج  الليبي  لكرة القدم عن توصله لإتفاق مع احمد ايوب نجم الاهلي ومدرب منتخب مصر والاهلي السابق لتوليه القيادة الفنية للفريق خلال مشواره القادم  بالدوري الممتاز في الموسم الكروي الجديد.

وكان ايوب والذي سبق وتولي تدريب هذه اندية مصرية في مقدمتها اندية الاهلي وبيراميدز والحدود قد وافق على العرض بعدما لمس رغبة إدارة النادي برئاسة السيد عبدالفتاح الناضوري رئيس النادي  علي توفير كافه الامكانيات من اجل تحقيق الاهداف التي تلبي رغبة جماهير النادي.

وينتظر ان يقود أيوب تدريبات الفريق خلال معسكره الخارجي والذي تحتضنه مصر خلال الايام القليلة القادمة

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