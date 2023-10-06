‘‘ سجل الآن ‘‘ رابط التسجيل في اللوتري الامريكي 2023-2024 وتقديم طلب الهجرة عبر dvprogram.state.gov قرعة امريكا

رابط التسجيل في اللوتري الامريكي 2023-2024

رابط التسجيل في اللوتري الامريكي 2023-2024، وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلانها حول فتح باب التسجيل لبرنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة لعام 2024، أنها ستستقبل ما يصل إلى 55 ألف طلب من مختلف الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. وتمنح هذه الفرصة فائزين البرنامج فرصة الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، المعروفة بـ "كارت الجرين كارد".

وما يميز هذا البرنامج هو عدم الحاجة لاجتياز اختبارات لغوية أو الحصول على شهادات خبرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفائزين بالبرنامج البدء في العمل والعيش في الولايات المتحدة على الفور دون أية تعقيدات، مما يمنحهم فرصة للاندماج في المجتمع الأمريكي بحرية تامة ودون أي مشاكل. هذا البرنامج يمثل فرصة ثمينة للأفراد الذين يسعون لبناء مستقبل مشرق في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد التقديم في قرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2024

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فتح موقع التسجيل لبرنامج اللوتري الأمريكي للعام 2024، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر الجاري، وستستمر عمليات التقديم للمشاركة في قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة حتى الثامن من نوفمبر القادم.

سيكون بإمكان المواطنين من مصر، سوريا، لبنان، العراق، الأردن، السعودية، اليمن، الصومال، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، جنوب إفريقيا، فلسطين، السودان، تركيا، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان التسجيل للمشاركة في اللوتري الأمريكي 2024.

للتقديم، يُشجع الأفراد على زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية واتباع الإجراءات المحددة للتسجيل.

شروط التسجيل في اللوتري الامريكي 2024

قبل أن نقدم لكم رابط موقع التسجيل في قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة لعام 2024، دعونا نلقي نظرة على شروط التسجيل الضرورية. يشعر الجميع بالاهتمام الكبير لفهم هذه الشروط والتعرف على الوثائق المطلوبة لاستكمال هذه العملية بنجاح. إنه استعداد مهم للحظة الحاسمة التي تقدمها الهجرة إلى الولايات المتحدة، ونحن هنا لنقدم لكم جميع المعلومات اللازمة لضمان تحضيركم الجيد لهذه الفرصة القيمة.

أن يكون مكان الولادة في بلد مسموح له بالمشاركة.

أن يكون المتقدم بطلب للحصول على طلب الهجرة أكبر من 18 سنة.

أن يكون حاصلا على تعليم ثانوي أو ما يعادله على الأقل.

أن يكون لديه جواز سفر ساري.

تسجيل طلب واحد فقط بنفس المعلومات.

خبرة لا تقل عن سنتين خلال الخمس سنوات السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك لأصحاب المهن والحرف.

‏شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة هذا بالنسبة للأشخاص الذين تعد الخدمة العسكرية إلزامية في بلدانهم.

تقديم صورة شخصية مقاس 600 * 600 بكسل، كما يجب أن تلبي الصورة المقدمة كافة مواصفات الصورة المطلوبة للتقديم اللوتري أمريكا.

يجب تدوين كل المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية دون أي تغيير في استمارة هجرة أمريكا.

طريقة تسجيل في قرعة امريكا 2024

العديد من الأشخاص يبحثون عن طريقة التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة لعام 2024. لهذا الغرض، نقدم لكم مقطع فيديو يشرح بوضوح وببساطة الطريقة الصحيحة لإتمام عملية التقديم على قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة. نأمل أن يكون هذا الفيديو دليلًا مفيدًا لكل من يسعى للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة.

رابط موقع التسجيل في قرعة امريكا 2024

عندما يحين وقت فتح وتفعيل الرابط الخاص بقرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة، يمكن للجميع الدخول عبر الرابط المخصص الذي توفره وزارة الخارجية الأمريكية على هذا الرابط ( dvprogram.state.gov/)، ومن ثم اتباع الخطوات الموجودة لإكمال عملية التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لعام 2024. سنقوم بمتابعة الأخبار والتحديثات للحفاظ علىكم على اطلاع دائم.

تجدر الإشارة إلى أهمية الاحتفاظ برقم الترشيح أو الرقم التأكيدي الفريد الذي ستمنحه لك عند التسجيل حتى نهاية سبتمبر 2024. يلعب هذا الرقم دورًا حاسمًا في التحقق من قبولك في القرعة العشوائية للهجرة إلى الولايات المتحدة لعام 2024. الولايات المتحدة تعتبر واحدة من الوجهات المفضلة للهجرة للكثير من الأفراد حول العالم بسبب الفرص الوظيفية والمعيشة الجيدة التي تقدمها. لذا، احرص على الاستعداد والتحضير الجيدين لهذه الفرصة الفريدة للهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال برنامج قرعة الهجرة العشوائية اللوتري الأمريكي لعام 2024."