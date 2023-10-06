بث مباشر النصر ضد أبها يلا شوت آلحين ( 2 - 1 )| كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر يلا شوت اليوم تويتر [العالمي متقدم ]

مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر يلا شوت اليوم

جولة جديد في الدوري السعودي Al Nassr vs Abha اليوم، بث مباشر النصر ضد أبها يلا شوت| مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر يلا شوت اليوم، يتوجه نادي النصر بخطى ثابتة نحو مباراته القادمة في دوري السعودي لعام 2024، حيث يستعد لاستقبال نادي أبها على ملعب "الأول بارك" في إطار الجولة التاسعة من البطولة. يتطلع النصر إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المذهلة والوصول إلى الفوز الحادي عشر على التوالي في مباراة متوقعة ستكون محور اهتمام جماهير الكرة السعودية.

أبها يسعي نحو التعادل مع العالمي في روشن

د 30: جووووووووووووول: تاليسكا يُسجل الهدف الثاني للنصر بعد عرضية أرضية من ساديو ماني استقبلها تاليسكا بستديدة داخل المرمى.

د 33: أووووووووووه ركلة جزاء لصالح فريق أبها بعد تدخل قوي من أوتافيو.

د 35: جووووووووووووووووول: سعد بكير يُسجل هدف أول لـ أبها من علامة الجزاء يسددها على يمين نواف العقيدي.

النصر يفتتح هدف التقدم أمام أبها

في المباراة الحالية، تمكن فريق النصر من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة بفضل تناغم رائع بين لاعبيه. بدأت الهجمة المميزة عندما تلقى اللاعب البرتغالي النجم كريستيانو رونالدو تمريرة رائعة بكعب القدم من زميله في الفريق ، وبعد استلام رونالدو للكرة الذي أظهر مهارته الفنية الرائعة، قام بتمريرها بشكل دقيق وسريع إلى زميله المهاجم بروزوفيتش الذي كان يتحرك بشكل متقن داخل منطقة الجزاء. استوعب بروزوفيتش تمريرة رونالدو ببراعة وبدون تردد قام بتمرير الكرة باتجاه زميله أوتافيو الذي كان يقترب من منطقة الجزاء ، وأوتافيو، الذي كان ينتظر الكرة بتركيز عالٍ، تمكن من استلامها بنجاح وبقدمه القوية. بمهارة عالية، قام أوتافيو بتوجيه الكرة باتجاه المرمى ووضعها بنجاح داخل الشباك، محققًا هدفًا رائعًا لفريقه النصر.

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ستقدم بوابة "الفجر" خدمة البث المباشر لمباراة النصر وأبها يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم 2023-2024. ستُلعب هذه المباراة على ملعب "الأول بارك"، الذي يعتبر معقلًا لفريق النصر ومنزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، وسيكون موعد انطلاق مباراة النصر وأبها في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة. وسيكون هذا البث المباشر فرصة رائعة لمحبي الكرة السعودية وعشاق النصر وأبها لمتابعة المباراة ومشاهدة الأحداث واللحظات المثيرة في الوقت الحقيقي ، وتأتي هذه المباراة بعد أن احتفل النصر بفوزه في مباراة آسيوية مهمة على استقلال دوشنبه بثلاثة أهداف نظيفة. وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هذا اللقاء، حيث سجل هدفه الأول في مشواره مع الفريق، وهذا الهدف يعد البداية الرسمية لمشواره القاري مع النصر.

تحتل النصر المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، ومنذ الهزيمة الأولى التي تلقاها في الجولة الثانية من الدوري، لم يعرف الفريق طعم الهزيمة مرة أخرى، ولم يتعادل في أي مباراة. هذا الأداء المتميز يجعل النصر في وضع تنافسي قوي.

بالمقابل، يدخل فريق أبها المباراة في موقف صعب، حيث يحتل المركز السادس عشر والأخير في جدول الترتيب، وهو المركز الذي يؤدي إلى الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى. يمتلك فريق أبها حاليًا 6 نقاط فقط من انتصارين فقط و6 هزائم، وهذا يجعل المباراة أكثر أهمية بالنسبة لهم في محاولة للبقاء في الدوري السعودي الممتاز.

تجتمع هذه الفرق في مباراة مصيرية بالنسبة لفريق أبها، حيث يحتاجون بشدة إلى الانتصار لتحسين وضعهم في جدول الترتيب وتجنب الهبوط، بينما يسعى النصر لمواصلة تألقه والمحافظة على مكانته في المركز الأعلى من جدول الترتيب. تعد هذه المباراة فرصة مثالية لعشاق الكرة السعودية لمتابعة أداء نجومهم المفضلين والاستمتاع بلحظات تنافسية مثيرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2024؟

ستتمكن جماهير مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر من مشاهدة المباراة حصريًا عبر شاشة قنوات SSC السعودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية، سيكون بإمكانهم متابعة المباراة بشكل مجاني عبر قناة SSC EXTRA 1 SD. أما بالنسبة للمشاهدين خارج المملكة أو الذين يرغبون في مشاهدة المباراة بجودة عالية، فيتوجب عليهم الاشتراك في قناة SSC EXTRA 1 HD المشفرة.

بالتالي، يتاح للجماهير في مناطق مختلفة فرصة مشاهدة هذه المواجهة المثيرة بالطرق التي تناسبهم، سواء كانوا داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك للاستمتاع بتجربة مشاهدة مميزة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها

SSC EXTRA 1 SD

SSC EXTRA 1 HD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC EXTRA 1 HD الناقلة لمباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

SSC EXTRA 1 HD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12418 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

SSC EXTRA 1 SD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12418 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

Sport TV1 Portugal Sport Klub 1 Serbia Sport Klub 1HD Croatia Polsat Sport News Cosmote Sport 3 HD Sportdigital TV8.5 Turkey DAZN 2 Bar Deutsch HD Spiler 1 TV Max Sport 3 HD S Sport 1 HD SPOTV 10 Play QQ Sports Live FOX Sport USA Shahid VIP

البث المباشر لمباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2024

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2024؟

ستكون مباراة النصر وأبها متاحة للمشاهدين عبر الإنترنت مجانًا داخل المملكة العربية السعودية عبر تطبيق شاهد، ولكن سيتم بثها بتقنية الصورة القياسية SD.

أما بالنسبة للمشاهدين خارج المملكة العربية السعودية أو لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة المباراة بجودة عالية HD، فإنهم يمكنهم الاشتراك في باقة البث الرياضية من خدمة "شاهد VIP". هذا الاشتراك سيمنحهم الفرصة لمتابعة المباراة بأعلى جودة ممكنة وبتجربة مشاهدة متميزة. بالتالي، ستكون هناك خيارات متعددة للمشاهدين للاستمتاع بمباراة النصر وأبها وفقًا لتفضيلاتهم وموقعهم الجغرافي.

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سيتاح للمشاهدين خيارات متعددة للتعليق على مباراة النصر وأبها عبر القنوات SSC. على قناة SSC EXTRA 1 SD، سيكون التعليق مسؤولًا عنه المعلق عبدالله المغربي، في حين سيكون هناك اثنين من المعلقين على قناة SSC EXTRA 1 HD وهم مشاري القرني ومحمد حسين أضرضور.

موعد المباراة المثيرة بين النصر وأبها هو يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وستنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات. بفضل هذه الخيارات المتاحة للمشاهدين، سيكون لديهم الفرصة لاختيار المعلق الذي يفضلونه لمتابعة تفاصيل وأحداث المباراة باللغة والأسلوب الذي يرونه مناسبًا.

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نادي النصر يستعد بفارغ الصبر لمواجهة نادي أبها في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي. تعتبر هذه المباراة مناسبة حاسمة بالنسبة للنصر السعودي، حيث يسعى الفريق جاهدًا لتحقيق الفوز وجني النقاط الثلاث. يأتي هذا الاجتهاد ضمن جهود النصر للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، بعد أن تعثر وفشل في الفوز به الموسم السابق.

النصر حقق نجاحًا ملموسًا في مباراته الثانية بدوري أبطال آسيا، حيث نجح في الفوز على فريق استقلال دوشنبه بنتيجة 3-1. هذا الانتصار يزيد من حماس الفريق وثقته بقدرته على تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة.

الجماهير النصراوية تتطلع بشغف إلى هذه المباراة وتأمل في أن يقدم النصر أداءً مميزًا يقربه أكثر من تحقيق هدفه في الفوز بالدوري هذا الموسم.