كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شوت اليوم 8-10-2023 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شوت اليوم

لقاء في البريميرليج بين Brighton vs Liverpool اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم 8-10-2023 يلا شوت في الدوري الإنجليزي، ستكون أرضية ملعب أميكس عشية يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023 مسرحًا لصراع كروي مثير بين فريق ليفربول، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، والفريق العنيد جدًا برايتون أند هوف ألبيون.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شوت اليوم

يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديداً في الجولة الثامنة، والتي ستقام على ملعب فالمر، يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي. لذا، لا تفوتوا هذه المواجهة المهمة وكونوا على استعداد لمتابعة أداء الفريقين في هذه المباراة المثيرة.

هذه المباراة المنتظرة ستكون محط أنظار المشجعين وعشاق كرة القدم حول العالم، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث للمنافسة على الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز. تحت إشراف المدرب الألماني يورجن كلوب، من المتوقع أن يعتمد فريق ليفربول على تشكيلة متميزة تشمل العديد من النجوم.

توقعات التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في هذه المباراة تشمل أسماءً مثل أليسون بيكر في مرمى الفريق، وألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، وأندرو روبرتسون في خط الدفاع. وفي وسط الملعب، يمكن توقع وجود أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، وكودي جاكبو. بينما سيتمثل الهجوم في قدرات الثلاثي الرائع محمد صلاح، لويس دياز، وداروين نونيز.

سيكون الجميع على موعد مع مشاهدة هذا الصراع الكروي الممتع، وبالنسبة للجماهير ومحبي محمد صلاح، سيكون هذا اللقاء فرصة مثالية لرؤية النجم المصري يتألق ويسجل الأهداف في مباراة هامة. يسعى صلاح لتحقيق إنجاز شخصي مهم إذا نجح في التسجيل في هذه المباراة، حيث سيصبح أفضل هداف في تاريخ ليفربول أمام برايتون.

سيكون الجميع متحمسًا لمتابعة هذا الصدام الكروي المثير ولرؤية ما سيقدمه محمد صلاح وفريقه ليفربول في هذه المباراة المهمة. سيكون لهذا اللقاء أهمية كبيرة في مشوار ليفربول في المنافسة على البطولة، وسيكون له تأثير كبير على مشجعي الفريق ومحبي كرة القدم على حد سواء.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون

تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برايتون ضد ليفربول

وستذاع بث مباشر مباراة ليفربول ضد برايتون، على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي، الناقل الحصري لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم 8-10-2023

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

الخطة اللاعب حراسة المرمى أليسون بيكر خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد جويل ماتيب فيرجيل فان دايك أندرو روبرتسون وسط الملعب دومنيك سوبوسلاي أليكسيس ماك أليستر هارفي إليوت خط الهجوم محمد صلاح داروين نونيز لويس دياز

ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي

يجد ليفربول نفسه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن من تجميع 16 نقطة حتى الآن. وذلك بعد خسارته في الجولة الماضية أمام توتنهام، وهو يسعى جاهدًا للعودة إلى سكة الانتصارات والمنافسة بقوة على الصدارة.

من جانبه، يحتل برايتون المركز السادس في جدول الترتيب، ولديه نفس عدد النقاط الذي يملكه أستون فيلا، وهو 16 نقطة. هذا يجعل المنافسة في الجزء العلوي من الجدول أكثر حماسة، حيث يسعى برايتون إلى تحقيق الانتصارات وتحسين مركزه في الترتيب العام.

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

يقترب النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من تحقيق رقمًا قياسيًا جديد مع الفريق في المباراة المقبلة أمام برايتون في منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج على ملعب ستاد فالمر.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، يقترب محمد صلاح من كسر رقم الأسطورة السابق للنادي، كيني دالجليش، فيما يتعلق بأهدافه أمام برايتون. حيث سجل كيني دالجليش 6 أهداف خلال مبارياته ضد برايتون في البريميرليج.

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وبحال تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف خلال المباراة المقبلة أمام برايتون، سيحطم الرقم القياسي المسجل باسم كيني دالجليش. وحاليًا، يتساوى كل من محمد صلاح وكيني دالجليش بنفس عدد الأهداف في ترتيب هدافي مباريات برايتون في الدوري الإنجليزي.

كلوب يكشف سبب استبدال محمد صلاح أمام سانت جيلواز

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، سبب استبدال النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة سانت جيلواز مساء الخميس، والتي انتهت بفوز ليفربول 2-0 في دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

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قال كلوب في تصريحات صحفية إن القرار بشأن التبديلات الثلاثة التي أجراها في نصف المباراة، بمن فيها استبدال محمد صلاح، كان مخططًا له مسبقًا. وأوضح أنه كان يرغب في إراحة بعض لاعبيه والاعتماد على بدلائه، خصوصًا في ظل عدم وجود إصابات. وأوضح أنه اتخذ هذا القرار بناءً على الخطة التي وضعها قبل المباراة.

في المباراة ذاتها، حقق ليفربول فوزًا مهمًا على سانت جيلواز بنتيجة 2-0، حيث سجل ريان جرافينبيرش هدفًا في الدقيقة 44، وسجل جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 90+2. بهذا الفوز، احتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط بعد الفوز في المباراتين الأولتين.