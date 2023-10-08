كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الإنجليزي {المدفعجية VS السيتيزن}

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال يلا شوت اليوم

البريميرليج Manchester City vs Arsenal اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، وقطار المتعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يتوقف أبدًا، وهذه المرة سيكون لدينا محطة إثارية جدًا عندما يتقابل فريق مانشستر سيتي مع فريق أرسنال على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

التعادل يسيطر علي مجريات الشوط الأول بين المدفعجية والسيتيزين

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في ملعب "الإمارات" بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الشوط الأول تبادلاً متكافئًا للسيطرة بين الفريقين، حيث قاموا بعدة محاولات لكن دون أن ينجح أي منهما في هز شباك الخصم.

أبرزت لقطة تدخل قوي من لاعب مانشستر سيتي، ماتيو كوفاسيتش، على نجم أرسنال، مارتن أوديجارد، حيث استدعت هذه اللعبة تدخل تقنية الفار لتقييم إمكانية إشهار البطاقة الحمراء ضد كوفاسيتش، ولكن الحكم اقتصر على إصدار إنذار بالبطاقة الصفراء فقط للاعب.

تبقى الأمور متوترة ومثيرة في الشوط الثاني بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في هذا اللقاء المهم.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال يلا شوت اليوم

ستُبث مباراة مانشستر سيتي وأرسنال مباشرةً مساء اليوم الأحد، الموافق 8 أكتوبر 2023، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ستكون هذه المباراة محطة مثيرة في قائمة مباريات الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي الفريقان، مانشستر سيتي وأرسنال، على أرضية ملعب الإمارات. يتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومليئة بالإثارة والتشويق، حيث يسعى الفريقان لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين مركزهما في جدول الترتيب. تابعونا للاستمتاع بمشاهدة هذه المباراة المثيرة.

سيشهد الجمهور صدامًا استثنائيًا بين أرسنال ومانشستر سيتي، حيث سيكون الفائز قريبًا من تعزيز آماله في الفوز باللقب الغالي. بعدما سيطر مانشستر سيتي على اللقب في السنوات الأخيرة، يسعى أرسنال إلى استعادة مكانته والمنافسة بقوة هذا الموسم.

ولكن لا يمكننا أن ننسى أيضًا أداء نادي توتنهام الرائع، حيث استطاع أن يحقق انتصارًا مهمًا على حساب نادي لوتون تاون، مما جعله يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة. ومن المتوقع أن نشهد قمة مثيرة بين مانشستر سيتي وأرسنال في اليوم القادم.

حاليًا، يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة. سنشهد منافسة حامية الوطيس وتشويقًا غير مسبوقين في هذه القمة المنتظرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024

في مساء اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، سنشهد مباراة مثيرة ومهمة تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم في نادي مانشستر سيتي ونظيره فريق أرسنال. ستقام هذه المباراة على أرض ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2023/2024.

يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث يعد منافسة قوية ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالتحديات. سيكون ملعب "الإمارات" الشاهد على هذه اللحظات المميزة، وستكون هذه المواجهة فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار وتعزيز مكانتهما في الجدول الترتيبي للدوري الإنجليزي.

تبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأرسنال يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

توفر مجموعة قنوات بين سبورت القطرية البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي لموسم 2023/2024. تملك هذه القنوات حقوق نقل جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وتقوم ببثها بشكل مدفوع داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا. يمكن للمشجعين متابعة هذه المباراة عبر تردد قناة بين سبورت 1، وسيتم تعليق المباراة بصوت المعلق البارع عصام الشوالي. تمثل هذه القنوات مصدرًا ممتازًا لمتابعة أحداث المباراة والاستمتاع بتغطيتها الشاملة.

تردد قناة بين سبورت 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل أرسنال ضد مانشستر سيتي

يتوقع أن يكون تشكيل أرسنال اليوم، لمواجهة المان سيتي في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

حراسة المرمى ديفيد رايا خط الدفاع زيتيشينكو، ويليام صاليبا، جابرييل، بن وايت خط الوسط ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز خط الهجوم لياندرو تروسارد، جابرييل خيسوس، بوكايو ساكا

تشكيل مانشستر سيتي ضد أرسنال

حراسة المرمى إيدرسون خط الدفاع جفاريدول، مانويل أكانجي، روبن دياز، كايل والكر خط الوسط ماتيو كوفاسيتش، ماثيو نونيز، فيل فودين خط الهجوم جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند

ما هو مشوار مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي حتى الآن ؟

نادي مانشستر سيتي قد بدأ موسمه في الدوري الإنجليزي لهذا العام بأداء متميز، حيث حقق عدة انتصارات مهمة. بدأت رحلته بانتصار مقنع بنتيجة 3-0 على بيرنلي، ومن ثم توج بفوز صعب على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف.

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وفي الجولة الثالثة، نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1. واصل الفريق تألقه وتسجيل الأهداف بفوز كبير على فولهام بنتيجة 5-1، ومن ثم فاز على وست هام يونايتد 3-1.

ثم حقق الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة 2-0. لكنه تعرض لخسارته الوحيدة في هذا الموسم أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال | اضغط هنــــا

أما نادي أرسنال، فقد بدأ الموسم بانتصار على نوتينجهام فورست بهدفين لهدف. ثم فاز على كريستال بنتيجة 1-0. في المرحلة الثالثة، تعادل مع فولهام 2-2.

ومن ثم فاز على مانشستر يونايتد 3-1، وعلى إيفرتون بهدف. تعادل أيضًا مع توتنهام 2-2، وفي آخر مباراة فاز على بورنموث بنتيجة 4-1. هذا الأداء القوي يعكس تطور أرسنال في الموسم الحالي.