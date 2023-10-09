الخارجية التايلندية: مقتل 12 من مواطنينا واختطاف 11 آخرين في إسرائيل

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الأوضاع في قطاع غزة
الأوضاع في قطاع غزة - أرشيفية

قالت وزارة الخارجية التايلندية، اليوم الاثنين، إن 12 من مواطنيها قتلوا في الاضطرابات في إسرائيل، بالإضافة إلى خطف 11 وإصابة 8 آخرين.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، الاثنين، إلى 7000 قتيل وآلاف الجرحى بينهم حالات خطيرة، فضلا عن عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين حسب هيئة البث الرسمية.

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