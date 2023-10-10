مصر تشتري القمح الروسي بالأمر المباشر مع هبوط الأسعار

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال متعاملون اليوم، إنه يعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، تجري محادثات لشراء قمح روسي بالأمر المباشر.

 

وتحاول مصر تأمين احتياطتها  الاستراتجية من القمح، في ظل انخفاض الاسعار عالميا مع زيادة حجم المعروض.

سجلت أسعار القمح عالميا تراجعا خلال اغسطس  بنسبة 1.6 % بفعل ارتفاع حجم الإنتاج العالمي منة خاصة من دول الاتحاد الأورواسي.


 

ورفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2023 لتصل إلى 819.2 مليون طن مما يمهد لانخفاضات أسعار الحبوب.


وجاءت تلك التوقعات، في ضوء زيادة الغلات الأخيرة الأكثر إيجابية بالنسبة إلى الاتحاد الروسي وأوكرانيا مقارنة بالتوقعات السابقة، نتيجة تواصل الظروف الجوية المواتية، بينما من المتوقع أن يتراجع الإنتاج في كندا بشكل ملحوظ في ظل استمرار الطقس الجاف في المناطق الرئيسية لزراعة المحاصيل.

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Elfagr.org

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