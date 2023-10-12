إسرائيل تأمر المستشفيات برفض علاج أسرى حماس

وجه موشيه أربيل وزير الصحة الإسرائيلي، اليوم الخميس، نظام الرعاية الصحية العام في إسرائيل برفض علاج مقاتلي حماس الذين تم أسرهم يوم أمس الأربعاء.

وقال أربيل: "منذ بداية القتال، تراكمت مشكلة علاج إرهابيي حماس داخل المستشفيات العامة على النظام الصحي بصورة هائلة".

وأضاف وزير الصحة الإسرائيلي: "في هذه الأوقات الصعبة، يجب على النظام الصحي أن يركز بشكل كامل على علاج ضحايا المذبحة الإجرامية وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والاستعداد للمرحلة التالية" -حسب قوله-.

وتابع أربيل: "يجب تسليم التعامل مع هذه المسألة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي أو الشاباك، وبالطبع، وزارة الصحة جاهزة ومستعدة لمساعدة هذه الهيئات كما هو مطلوب".

كما دعا أربيل أيضًا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إصدار توجيهات في هذا الصدد إلى جميع الهيئات ذات الصلة.