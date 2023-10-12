بطائرات مسيرة.. ألمانيا تدخل على خط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، عن موافقتها لإسرائيل باستخدام طائرتين من طائراتها دون طيار المقاتلة من طراز "هيرون تي بي"، في هجماتها على قطاع غزة.

وكشفت وزارة الدفاع الألمانية، عن الموافقة على طلب إسرائيلي باستخدام هذه الطائرات في القتال ضد حركة حماس.

وتستأجر القوات الألمانية حاليًا 5 طائرات من شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية التي تصنعها، اثنتان منها في إسرائيل، حيث يتدرب الجنود الألمان على استخدامها.

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية، أن إسرائيل علقت تدريب الألمان أثناء إعادة نشر الطائرات، ووفقًا للتقرير، فإن الطيارين المتدربين الـ16 سيعودون إلى ألمانيا في عطلة نهاية الأسبوع.

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