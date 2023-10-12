بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وزامبيا يلا شوت اليوم

عودة الفراعنة Egypt - Zambia اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وزامبيا يلا شوت اليوم في اللقاء الودي، ويستقبل ملعب هزاع بن زايد بنادي العين في الإمارات العربية المتحدة مباراة منتخب مصر الأولى في توقف أكتوبر/ تشرين الأول الدولي، حيث يواجه المنتخب الزامبي في مباراة ودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2023.

تعاني بلاد الفراعنة من هزيمة مخيبة للآمال أمام تونس في التوقف الدولي الماضي، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات للمدرب روي فيتوريا وتفرض عليه بعض الضغوطات في هذا التوقف.

ومن جانبه، يدخل المنتخب المصري كامل الصفوف لمعسكر أكتوبر، بعد غياب عديد اللاعبين في معسكر سبتمبر وأبرزهم لاعبي الأهلي نظرًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

وبعد مواجهة زامبيا، ستجد مصر نفسها في مهمة صعبة أمام منتخب الجزائر وديًا أيضًا، في التجربة الأخيرة قبل انطلاق تصفيات المونديال في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

ومن المتوقع أن يستغل المدرب روي فيتوريا هذه المباريات لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأخيرة، وإجراء بعض التعديلات على التشكيلة والخطط التكتيكية، استعدادًا للمنافسات المقبلة.

وفي ظل تحديات كثيرة تواجه المنتخب المصري في المستقبل، يأمل المشجعون أن يحقق المنتخب نتائج إيجابية في هذه المباريات وأن يستعد بشكل جيد للتصفيات المقبلة.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا الودية؟

إذا كنت ترغب في متابعة مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية، يمكنك مشاهدتها عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وتحديدًا عبر قناة AD Sports HD 2 المفتوحة.

كما يمكنك أيضًا متابعة اللقاء من خلال قناة "OnTime Sports HD 1" المصرية المجانية.

وبهذا، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة ومتابعة أداء المنتخب المصري في هذه التجربة الودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

AD Sports HD 2

OnTime Sports HD 1

بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وزامبيا يلا شوت

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا الودية؟

يمكنك متابعة قناة أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورتس على قمر نايل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة أون تايم سبورت تردد قناة أبو ظبي الرياضية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

تشكيل منتخب مصر اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع عمر كمال، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح. خط الوسط طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو الهجوم محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تشكيل زامبيا ضد مصر

حراسة المرمى فيكتور شابو. خط الدفاع سامسون مكانداوير، جون شيشيمبا، مابيكا، برايد موانسا. خط الوسط موسوندا، كيلفن كامبابا، يوشوا موتال، باتسون كواتين. الهجوم باتسون داكا، ساكالا.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وزامبيا الودية؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر وزامبيا عبر الموقع الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية.

كما ستقوم قنوات أون تايم سبورتس بنقل المباراة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، وذلك لمن لا يمتلكون وصولًا إلى القنوات التلفزيونية.

وبهذا، يمكنك متابعة المباراة بكل سهولة وراحة، سواء عبر الموقع الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية أو عبر صفحة أون تايم سبورتس على "فيس بوك".

متى موعد مباراة مصر وزامبيا الودية؟

تقام مباراة مصر وزامبيا مساء الخميس 12 أكتوبر 2023 على ستاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت دولة الإمارات.

منتخب مصر كامل العدد

بدأ المران بتدريبات بدنية وجمل تكتيكية ثم تقسيمة والتسديد على المرمي وضربات الترجيح، وشارك في المران جميع اللاعبين الـ٢٥ المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وزامبيا | من هنــــا

حضر المران الكابتن عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة والكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

طاقم حكام مباراة مصر وزامبيا

كشفت اللجنة المنظمة لمباراة منتخب مصر الودية أمام نظيره الزامبي، عن طاقم حكام المباراة، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وزامبيا | من هنــــا

ويتكون الطاقم من:

أحمد عيسى درويش (حكم ساحة) وسبت عبيد وسعيد المرزوقي (حكمين مساعدين) ويحيى الملا (حكم رابع)، ومحمد عبيد خادم (حكم فيديو) وأحمد الراشدي (مساعد حكم فيديو).