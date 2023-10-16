بث مباشر مباراة منتخب البرتغال تويتر : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك بث مباشر اليوم يلا شوت [رونالدو يتألق]

مشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة جديدة Bosnia and Herzegovina vs Portugal اليوم، بث مباشر مباراة منتخب البرتغال تويتر: مشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك بث مباشر اليوم يلا شوت، ويمكن لجماهير كرة القدم مشاهدة مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك في تصفيات يورو 2024 عبر القنوات المفتوحة التي تنقل المباراة. وتتيح هذه القنوات فرصة لعشاق اللعبة لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع بين كريستيانو رونالدو وزملاؤه ضد منتخب البوسنة والهرسك اليوم.

مشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك بث مباشر اليوم يلا شوت

تُقدم بوابة الفجر خدمة خاصة لجمهورها ومتابعيها من خلال بث مباشر لمباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك في إطار تصفيات يورو 2024. المباراة من المقرر أن تقام اليوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، وستنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي. يمكنكم متابعة اللقاء مباشرةً عبر منصة البث المباشر التي تقدمها بوابة الفجر.

بدأت المباراة بتوتر وترقب من قبل الجماهير في الملعب، حيث كانت هذه المباراة مهمة للمنتخبين.

لم تمضِ سوى ثلاث دقائق حتى حدث خطأ داخل منطقة الجزاء من قبل أحد لاعبي فريق البوسنة والهرسك، مما أدى إلى احتساب ركلة جزاء للمنتخب البرتغالي.

استعد كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي، لتنفيذ ركلة الجزاء. كانت الأجواء مشحونة بالتوتر والترقب.

بتركيز وبقوة هائلة، سدد كريستيانو رونالدو الكرة في الزاوية العليا من المرمى، وهز الشباك بقوة ليُسجل الهدف الأول للبرتغال.

هذا الهدف أثار حماسًا كبيرًا بين الجماهير البرتغالية وأعطى للمنتخب البرتغالي الأفضلية المبكرة في المباراة.

بعد الهدف، شهدنا احتفالات عاطفية من قبل لاعبي البرتغال وجماهيرهم.

هذا هو ملخص مفصل لبداية المباراة والأحداث التي جرت في الدقائق الأولى منها.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للبرتغال والثاني له في اللقاء

منتخب البرتغال قد حقق العلامة الكاملة في الجولات السبع الماضية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، وبالتالي ضمن مشاركته في البطولة المقرر إقامتها في ألمانيا. وتشمل المنتخبات المؤهلة الفرق الوطنية التالية: ألمانيا كبلد مضيف، وفرنسا، بلجيكا، إسبانيا، تركيا، واسكتلندا.

قد تختلف القنوات التي تنقل المباراة حسب المنطقة والاتفاقيات البث التلفزيوني في كل دولة. يُفضل لعشاق اللعبة التحقق من القنوات المحلية المفتوحة التي ستنقل المباراة أو البحث على الإنترنت لمعرفة الخيارات المتاحة لمشاهدتها.

موعد مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك اليوم في تصفيات يورو 2024

منتخب البرتغال سيكون على موعد مهم عندما يلعب كضيف ضد منتخب البوسنة والهرسك في مباراة مهمة اليوم، 16 أكتوبر، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024. يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة لكريستيانو رونالدو وزملائه لتعزيز مركزهم في جدول التصفيات والتأهل للبطولة المقررة في ألمانيا.

وستنطلق مباراة البوسنة والهرسك ضد البرتغال اليوم في تمام السعاة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، اليمن، الأردن، البحرين، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، والساعة 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:45 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:45 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك اليوم في تصفيات يورو 2024

يُتاح مشاهدة مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك اليوم في تصفيات يورو 2024 عبر العديد من القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، بالإضافة إلى قنوات بين سبورت التي تنقل التصفيات والبطولة على قنواتها المشفرة فقط بالتعليق العربي والإنجليزي. إليك ترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة:

1. قناة ITV1: تقدم تغطية لمباراة البرتغال والبوسنة والهرسك. يمكن مشاهدتها مجانًا في المملكة المتحدة وعبر خدمات البث المباشر على الإنترنت.

2. قناة RAI Uno: تعرض تغطية لمباراة البرتغال. يمكن الوصول إليها مجانًا في إيطاليا.

3. قناة TF1: تبث مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك في فرنسا وتقدم خدمة البث المباشر عبر الإنترنت.

تردد قناة بين سبورت 2 تردد قناة ZDF قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة قمر صناعي: Astra 19.2°e التردد: 11954 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

تشكيل البرتغال أمام البوسنة والهرسك

حراسة المرمى ديوغو كوستا خط الدفاع ريكاردو دالوت - روبن دياز - روبن سيلفا - جواو كانسيلو خط الوسط برونو فيرنانديز - دانيلو بالينيا - برناردو سيلفا الهجوم كريستيانو رونالدو - جونسالو راموس - رافييل لياو

حكم مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك اليوم في تصفيات أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكم مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك اليوم في تصفيات يورو 2024، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

اسم الحكم مهمة الحكم جنسية الحكم خليل أوموت ميلير حكم ساحة تركيا مصطفى عيسوي حكم مساعد أول تركيا كريم ارسوي حكم مساعد ثانِ تركيا آردا كارديشلر الحكم الرابع تركيا بينوا ميلوت حكم الفيديو VAR فرنسا ألبير أولوسوي حكم الفيديو VAR المساعد تركيا

بث مباشر مباراة منتخب البرتغال تويتر

أحرزت البرتغال مكانها في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 بأداء مميز، حيث قادها النجم كريستيانو رونالدو بثنائية رائعة للفوز 3-2 على سلوفاكيا. افتتح جونسالو راموس التسجيل في مرحلة مبكرة من المباراة، ومن ثمّ أضاف كريستيانو رونالدو هدفين آخرين للفوز.

قبل هذه المباراة، دخل منتخب البرتغال في خمس مباريات متتالية أمام البوسنة والهرسك دون تذوق الهزيمة. يعد الفريق الزائر واحدًا من أفضل المنتخبات في أوروبا حاليًا، حيث حقق سبع انتصارات في مبارياته المؤخرة بالمجموعة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك | من هنـــا

فريق البرتغال يتميز بتسجيله للأهداف وقوته الدفاعية، حيث تذوقوا الهزيمة فقط في ثلاث من أصل 14 مباراة خاضوها في مختلف المسابقات. يجيد الفريق اللعب خارج أرضه، حيث حقق ستة انتصارات متتالية خارج ملعبهم دون تلقي أي أهداف. بالفعل، حققوا ستة انتصارات بشباك نظيفة في آخر سبع مباريات.

إن هذه الأداء القوي والسجل الممتاز يمنح البرتغال ثقة كبيرة وفرصة جيدة لتحقيق النجاح في المنافسة القادمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك | من هنـــا

تاريخيًا، يعكس سجل الأداء لكل من البرتغال والبوسنة والهرسك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية العديد من الإحصائيات المهمة. فالبوسنة والهرسك خسرت دون تسجيل هدف في أربع من آخر ست مباريات لها في خمس من أصل 10 مباريات في التصفيات. وحتى على أرضها الخاصة، لم تنجح في تسجيل أي أهداف في خمس مباريات في تصفيات يورو.

في المقابل، تألقت البرتغال بأداء دفاعي مميز وهجوم قوي. حققت البرتغال ستة انتصارات بشباك نظيفة في آخر سبع مباريات، وكانت الأداء الدفاعي محوريًا لنجاحها. في خمس مباريات مع البوسنة والهرسك، نجحت البرتغال في الحفاظ على نظافة شباكها في أربع مباريات منها. يظهر هذا السجل الرائع أن البرتغال تمتلك توازنًا مثاليًا بين الدفاع والهجوم، وقد تمكنت من الحفاظ على سجل لا هزائم أمام البوسنة والهرسك. بناءً على هذه الإحصائيات، يبدو أن البرتغال مرشحة لتحقيق الفوز بأمان في هذا اللقاء.