بث مباشر مباراة السعودية ومالي يلا شوت تويتر..مشاهدة مباراة السعودية اليوم يوتيوب كورة لايف

بث مباشر مباراة السعودية ومالي يلا شوت تويتر..مشاهدة مباراة السعودية اليوم يوتيوب كورة لايف يفتتح ملعب استاد الملك فهد الدولي ابوابة لاستضافة مبارة نارية من العيار الثقيل حيث تجمع بين السعودية ضد مالي، يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر اكتوبر الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات المباريات الودية ، حيث يدخل كلا من الفريقين لهذه المواجهة النارية بكل قوة وحماس عالي من اجل تحقيق الفوز بالمباراة واقتناص النقاط الكامله.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم بث مباشر

وتذاع مباريات منتخب السعودية على قنوات SSC sports التي ستقوم بإذاعة مبارة السعودية ومالي عبر قناة SSC1 HD.

والجدير بالذكر أن الأخضر يخوض، معسكرًا خارجيًا في فترة التوقف الدولي الحالي، لخوض مباراتين الأولى كانت أمام نجيريا، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وسيعمل على الفوز أمام مالي للوقوف على مدى استعداده للمشاركة في البطولة.

بينما يستعد المنتخب المالي أيضًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال في شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى كأس أمم إفريقيا المقدر لها البدء في شهر يناير من عام 2024.

توقيت مباراة السعودية ومالي القادمة

وتنطلق مباراة السعودية ضد مالي، يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر اكتوبر الجاري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت موريتانيا، 4:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 5:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا، 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 7:00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ف تتابع مباراة المنتخب السعودي الودية ضد مالي تحضيرًا لكأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي ضد مالي الودية عبر الإنترنت من خلال الحساب الرسمي للقناة السعودية الرياضية على يوتيوب.