عاجل.. مصر تستغل سلاحها الاقتصادي لزيادة حصيلتها الدولارية

استغلت مصر سلاحها الاقتصادي قناة السويس لرفع مواردها الدولارية ، حيث أعلنت هيئة قناة السويس في مصر عن زيادة رسوم العبور العادية عبر الممر المائي بنسبة 15 % اعتبارا من 15 يناير كانون الثاني.

وقالت الهيئة في منشور عبر موقعها على الانترنت إن زيادة رسوم العبور العادية ستشمل ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الركاب والوحدات العائمة الخاصة.

كما أعلنت عن زيادة رسوم العبور العادية بنسبة خمسة بالمئة لكل من "سفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة والسفن الأخرى".

وتعد قناة السويس، وهي واحدة من أكثر الممرات المائية نشاطا في العالم وأقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، إذ حققت دخلا بلغ 2.54 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 وحده.