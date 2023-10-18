"المهن الزراعية" تدعم تصريحات السيسي عن غزة: "أمن مصر القومي خط أحمر"

قالت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، برئاسة عيد مرسال، والممثلة لقرابة الـ5 ملايين عامل بقطاعات الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، إنها تابعت بكل فخر واعتزاز وإباء ما ورد من تصريحات قوية ومؤثرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه بالمستشار الألماني أولاف شوليتس في شأن التصعيد العسكري المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة، ومحاولاتهم المستميتة لتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر إجبار الشعب الفلسطيني للنزوح القسري من قطاع غزة إلى سيناء، وهو الأمر الذي ترفضه مصر قيادة وشعبًا شكلًا ومضمونًا.

وثمنت النقابة العامة للعاملين بالزراعة، غاليًا تصريحات الرئيس السيسي، مؤكدة تأييدها لها بقوة، ومساندتها ودعمها بكل إرادة صلبة وعزيمة مطلقة لتوجهات الدولة المصرية في هذا الأمر.

وأعربت النقابة عن استعدادها التام للخروج للتعبير الصريح والواضح عن رفض الـ5 ملايين عامل للمؤامرة الصهيونية الإسرائيلية لترحيل الشعب الفلسطيني الأبي الحر من أراضية المحتلة وقطاع غزة إلى سيناء، داعمة ومؤيدة قرارات الرئيس في هذا الرفض القاطع، ومساندة لحق الشعب الفلسطيني المؤكد والأصيل في إقامة دولته المستقلة وفقًا للقرارات والأتفاقيات الدولية، وعاصمتها القدس الشريف.