الأردن تعلن عن تخفيضات على أسعار أكثر من 400 سلعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية الأردنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 400 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارًا من يوم غد الاثنين وحتى مساء يوم السبت 4  المقبل، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 36 بالمئة.


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الأحد، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقًا وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.


ودعا المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.


وأشار القضاة إلى ان دفعة التخفيضات تأتي استمرارًا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.


وأضاف ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساسًا لشراء السلع وبيعها، مبينًا ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.


يشار إلى إنه يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS ( متجر المؤسسة المدنية).

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