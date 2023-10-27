الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يرفض تأجيل مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في الدوري الإفريقي

الفجر الرياضي
الوداد
الوداد

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في مباراة ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.

سبب رفض الإتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي

بسبب التزام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بمواعيد مباريات دور نصف النهائي المعلنة من قبل اللجنة المنظمة للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتتجه بعثة الترجي التونسي إلي المغرب مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في الدوري الإفريقي.

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ونجح نادي الترجي التونسي في الصعود إلى دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي لمواجهة الوداد المغربي ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

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